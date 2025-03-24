В Израиле назвали условия для завершения войны в Газе

Военная операция в секторе Газа может быть завершена сразу после того, как представители ХАМАС освободят всех удерживаемых ими заложников, а также будет проведена демилитаризация Газы и осуществлен вывод из сектора вооруженных формирований группировок ХАМАС и «Исламский джихад». С таким заявлением выступил глава израильского МИД Гидеон Саар на совместной пресс-конференции в Иерусалиме с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

«Война может закончиться завтра с освобождением наших заложников, демилитаризацией Газы и выводом из сектора вооруженных формирований ХАМАС и «Исламского джихада». Мы были бы счастливы достичь наших целей дипломатическими средствами. Но если это невозможно, у нас нет выбора, кроме как продолжать наши военные усилия», - заявил Саар.

Глава МИД Израиля отметил, что на Ближнем Востоке «стабильность и дерадикализация не могут быть достигнуты посредством слабости». «Уже неделю как Израиль действует против террористического государства ХАМАС в Газе. Израиль согласился на предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа о продлении временного прекращения огня, но ХАМАС дважды его отверг. Они по-прежнему держат в плену 59 наших граждан в качестве заложников», - продолжил Саар, указав, что ХАМАС не оставил Израилю выбора.

Кроме того, глава израильского МИД отметил, что «в течение 42 дней, пока продолжался режим прекращения огня [в секторе Газа], Израиль пропустил 25 000 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу».