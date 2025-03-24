В Баку разваливается и дом братьев Нобель

Жилой дом по улице Оксиген, 1 в Хатаинском районе Баку, возведенный еще в конце XIX века братьями Нобель, находится в аварийном состоянии. По словам жильцов, это одно из самых ветхих зданий в районе – его крыша полностью разрушена, фундамент серьезно поврежден, лестницы обвалились, а осыпающиеся камни представляют угрозу для прохожих. Но даже несмотря на заключение соответствующих органов о том, что проживание в нем небезопасно, снос дома постоянно откладывается.

Несколько лет назад стоимость квартир в этом доме была оценена в 1.500 манатов за квадратный метр, но жильцы считают эту сумму несправедливо заниженной. В квартире Рафаила Шафиева, живущего на втором этаже, появились трещины, в которые можно вставить палец. По его словам, дом давно исчерпал срок эксплуатации, так что, последние 5–10 лет жильцы живут под прессом постоянного страха. «Говорят, что этот дом братья Нобель построили для нефтяников, - рассказал Шафиев. - Качество строительства было очень высоким, толщина стен достигает 80 сантиметров. Собственно, благодаря этому здание и простояло почти 150 лет. Но если, не дай Бог, произойдет землетрясение, никто не знает, выдержит ли оно даже самые слабые толчки». По его словам, жильцы вынуждены годами жить в тяжелых условиях и не решаются делать ремонт, поскольку со дня на день ждут расселения. Шафиев также настаивает на том, что владельцам небольших квартир компенсация в 1.500 манатов за квадратный метр крайне невыгодна. Ведь за 50–60 тысяч манатов невозможно приобрести жилье не только в Хатаинском районе, но и даже в пригородах Баку.

«В нашем районе цены на квартиры стартуют от трех тысяч манатов за квадратный метр, а стоимость земли и вовсе заоблачная», - добавляет Рафаил Шафиев. На встречах в Исполнительной власти Хатаинского района жильцы дома неоднократно высказывали свое недовольство размером компенсации, однако конкретного ответа так и не получили. Другому жителю дома, Васифу Ширалиеву, прямо сказали: «Если цены в Баку тебя не устраивают, ищи жилье в Сумгаите». «Я всю жизнь живу в этом районе, у меня здесь работа, дети ходят в школу, - говорит Ширалиев. - Почему я должен менять город? К тому же, в Сумгаите уже также не осталось дешевого жилья». Жильцы «нобелевского» дома подчеркивают, что оценка стоимости квартир проводилась несколько лет назад, а за это время цены на недвижимость значительно выросли. Они требуют провести новую оценку с учетом нынешней рыночной стоимости. Многие квартиры на верхних этажах уже пустуют - из-за разрушенной крыши дождевая вода стекает вплоть до первого этажа, так что жить там физически невозможно. Одни жильцы временно переехали к родственникам, другие вынуждены снимать квартиры за свой счет.