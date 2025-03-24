Москва дожимает, чтобы объявить о своей «победе» 9 мая

США Россия и Украина два дня провели в изнурительных переговорах в Саудовской Аравии. Вернее, даже переговорами назвать это было трудно, поскольку не предполагалось подписания каких-либо документов. Скорее, это были подробные консультации в попытках найти хотя бы какие-то точки соприкосновения между позициями Москвы и Киева, которые в публичном пространстве выглядят как пока абсолютно непримиримые Сначала украинская делегация во главе с министром обороны Умеровым провела в воскресенье пять часов в дискуссиях с американцами. Однако после этого не улетела на родину, а осталась дожидаться окончания переговоров американцев с русскими, которые прошли 24 марта и по продолжительности превысили аж 10 часов.

Основными пунктами повестки дня, насколько известно, стали: прекращения огня на Черном море между Украиной и Россией, обеспечение свободного судоходства и деэскалации в Черном море (как накануне обозначил советник по нацбезопасности США Уотлц «торговля зерном и топливом»); определение «линии контроля» (США хотели бы добиться заморозки военных позиций и договориться о мерах контроля). Возникла и новая, ранее отошедшая было на второй план тема - возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил главный для Москвы вопрос — так называемую Черноморскую инициативу «и связанные с ней аспекты». Смысл, как сказал Песков, заключается в обеспечении безопасности судоходства. По его словам, предложение поступило от Трампа, Путин дал согласие. Прекращение огня в акватории Черного моря выглядит, пожалуй, как наиболее реалистичная на текущий момент задача. Тем более что Украина во многом решила проблему своего зернового и прочего экспорта, поскольку ее торговые суда ходят в основном в территориальных водах стран НАТО, оставаясь относительно неуязвимыми для российских ударов. Правда, российская армия по-прежнему имеет возможность наносить удары по портовым сооружениям Одессы. И Киев был бы, объективно, заинтересован в том, чтобы такие удары прекратились. В то же время, нарастив свою армию беспилотников, в том числе надводных, Украина имеет возможности наносить удары по многочисленным целям в Крыму, а также по побережью в районе Новороссийска. В том числе уже были несколько ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, который экспортирует казахстанскую нефть через порт Новороссийска. В понимании Москвы «Черноморская инициатива» уже, чем полное прекращение огня на Черном море. Она понимает под этим не более чем безопасные перевозки зерна и удобрений через разминированные морские коридоры. Исключая военные поставки. Неясен пока вопрос с «прекращением огня по энергетике», к чему Киев и США добавляют фразу – «и другой инфраструктуре». США и Киев, судя по всему, хотят добиться полного прекращения ударов с воздуха вглубь территории Украины (в обмен – и России тоже), но в этой сфере Россия имеет пока заведомое преимущество (у нее больше ракетный и бомбовый потенциал) и сомнительно, что легко сдаст эту «позицию».

Вряд ли следует ожидать уже в скором будущем полного прекращения огня по всей линии фронта. Тем более что вслед за этим неминуемо встанет вопрос о мерах контроля по соблюдению за таким прекращением огня. Москва явно не хочет видеть в виде контроллеров никакие европейские так называемые миротворческие силы. Ходят слухи о возможности появления в качестве миротворцев представителей стран Глобального Юга и даже Китая. В то же время, прежде казавшаяся «упертой» позиция Великобритании и Франции, кажется, претерпевает изменения. Появилась информация, что британские военные вовсе не горят желанием отправляться на Украину, особенно в формате наземных подразделений. Максимум, на что они готовы, это «давать гарантии безопасности» с воздуха и на море. Но это весьма неполноценный формат. Тем более что речь идет о размещении так называемых миротворцев в полутысяче километрах от линии фронта. Зачем они там и что могут сделать? По всей видимости, по конфиденциальным каналам США дают понять Лондону и Парижу, что им не стоит форсировать отправку своих воинских подразделений вопреки требованиям России. Похоже, решающим станет вопрос о том, предоставят ли сами Соединенные Штаты какие-либо гарантии безопасности этим миротворческим силам европейцев, в том числе в виде разведданных и прикрытия с воздуха. Пока Вашингтон такие гарантии давать не хочет, сдерживая тем самым «миротворческий пыл Европы». В американской версии меры по контролю за режимом прекращения огня подразумевают создание некой демилитаризованной зоны шириной в несколько километров, которые будут патрулировать беспилотники.