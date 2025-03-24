Москва дожимает, чтобы объявить о своей «победе» 9 мая
США Россия и Украина два дня провели в изнурительных переговорах в Саудовской Аравии. Вернее, даже переговорами назвать это было трудно, поскольку не предполагалось подписания каких-либо документов. Скорее, это были подробные консультации в попытках найти хотя бы какие-то точки соприкосновения между позициями Москвы и Киева, которые в публичном пространстве выглядят как пока абсолютно непримиримые
Сначала украинская делегация во главе с министром обороны Умеровым провела в воскресенье пять часов в дискуссиях с американцами. Однако после этого не улетела на родину, а осталась дожидаться окончания переговоров американцев с русскими, которые прошли 24 марта и по продолжительности превысили аж 10 часов.
Основными пунктами повестки дня, насколько известно, стали: прекращения огня на Черном море между Украиной и Россией, обеспечение свободного судоходства и деэскалации в Черном море (как накануне обозначил советник по нацбезопасности США Уотлц «торговля зерном и топливом»); определение «линии контроля» (США хотели бы добиться заморозки военных позиций и договориться о мерах контроля). Возникла и новая, ранее отошедшая было на второй план тема - возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.
Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил главный для Москвы вопрос — так называемую Черноморскую инициативу «и связанные с ней аспекты». Смысл, как сказал Песков, заключается в обеспечении безопасности судоходства. По его словам, предложение поступило от Трампа, Путин дал согласие. Прекращение огня в акватории Черного моря выглядит, пожалуй, как наиболее реалистичная на текущий момент задача. Тем более что Украина во многом решила проблему своего зернового и прочего экспорта, поскольку ее торговые суда ходят в основном в территориальных водах стран НАТО, оставаясь относительно неуязвимыми для российских ударов.
Правда, российская армия по-прежнему имеет возможность наносить удары по портовым сооружениям Одессы. И Киев был бы, объективно, заинтересован в том, чтобы такие удары прекратились. В то же время, нарастив свою армию беспилотников, в том числе надводных, Украина имеет возможности наносить удары по многочисленным целям в Крыму, а также по побережью в районе Новороссийска. В том числе уже были несколько ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, который экспортирует казахстанскую нефть через порт Новороссийска. В понимании Москвы «Черноморская инициатива» уже, чем полное прекращение огня на Черном море. Она понимает под этим не более чем безопасные перевозки зерна и удобрений через разминированные морские коридоры. Исключая военные поставки.
Неясен пока вопрос с «прекращением огня по энергетике», к чему Киев и США добавляют фразу – «и другой инфраструктуре». США и Киев, судя по всему, хотят добиться полного прекращения ударов с воздуха вглубь территории Украины (в обмен – и России тоже), но в этой сфере Россия имеет пока заведомое преимущество (у нее больше ракетный и бомбовый потенциал) и сомнительно, что легко сдаст эту «позицию».
Вряд ли следует ожидать уже в скором будущем полного прекращения огня по всей линии фронта. Тем более что вслед за этим неминуемо встанет вопрос о мерах контроля по соблюдению за таким прекращением огня. Москва явно не хочет видеть в виде контроллеров никакие европейские так называемые миротворческие силы.
Ходят слухи о возможности появления в качестве миротворцев представителей стран Глобального Юга и даже Китая. В то же время, прежде казавшаяся «упертой» позиция Великобритании и Франции, кажется, претерпевает изменения. Появилась информация, что британские военные вовсе не горят желанием отправляться на Украину, особенно в формате наземных подразделений. Максимум, на что они готовы, это «давать гарантии безопасности» с воздуха и на море. Но это весьма неполноценный формат. Тем более что речь идет о размещении так называемых миротворцев в полутысяче километрах от линии фронта.
Зачем они там и что могут сделать? По всей видимости, по конфиденциальным каналам США дают понять Лондону и Парижу, что им не стоит форсировать отправку своих воинских подразделений вопреки требованиям России. Похоже, решающим станет вопрос о том, предоставят ли сами Соединенные Штаты какие-либо гарантии безопасности этим миротворческим силам европейцев, в том числе в виде разведданных и прикрытия с воздуха. Пока Вашингтон такие гарантии давать не хочет, сдерживая тем самым «миротворческий пыл Европы». В американской версии меры по контролю за режимом прекращения огня подразумевают создание некой демилитаризованной зоны шириной в несколько километров, которые будут патрулировать беспилотники.
Однако для того, чтобы заинтересовать Москву в немедленном прекращении огня, Вашингтону нужно употребить какие-то особые веские аргументы, поскольку российская армия, хотя и медленно, но продолжает теснить ВСУ практически по всему фронту, рассчитывая еще больше укрепить свои переговорные позиции по мере того, как будут вестись вязкие консультации при посредничестве американцев. Есть высокая вероятность того, что переговоры по прекращению огня, даже частичному, могут увязнуть в согласовании множества технических вопросов.
Для усиления мотивации американцев в продолжении переговоров, Москва хотела бы отделить украинское направление от вопросов собственно российско-американского сотрудничества, где, как считают в Кремле, есть достаточно много вопросов, представляющих взаимный интерес. Для Москвы интерес номер один— это прежде всего ослабление санкций. Со своей стороны она может заинтересовать США в целом ряде совместных энергетических проектах, в том числе в Арктике.
Наконец, главная отличительная черта нынешних консультации, это то, что они проводятся в обстановке практически полной непубличности. Каждое высказанное на публику слово может сорвать весь процесс. Общественности сообщат о каких-либо результатах только тогда, когда технические консультанты, во-первых, доложат наверх о том, о чем они предварительно договорились, во-вторых, наверху одобрят эти договоренности и пришлют уже совсем других людей для подписания соответствующих документов.
Вашингтон, согласно некоторой информации, ставит задачу добиться прекращения огня к 20 апреля, когда совпадут даты православной и католической Пасхи. Возможно, в Москве держат другую дату в голове, а именно 9 мая, когда к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне можно было бы предъявить публике то, что было бы объявлено победой в СВО.