Русские смакуют «конструктивный диалог» с США

«Стороны обсудили множество вопросов, но не пришли к согласию по всем из них. В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — добавил Карасин.

По его словам, прошедшие переговоры были «насыщенными, но непростыми».

Совместное заявление Вашингтона и Москвы по итогам консультаций, прошедших накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, может быть опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени (12:00 по бакинскому). Об этом сообщил американский телеканал CBS.

По словам его источников, «заявление, как планируется, опубликуют в 04:00 по Вашингтону и в 11:00 по Москве». В публикации не приводятся подробности относительно этого документа. По словам источников телеканала, «сообщения, переданные администрации [президента США Дональда] Трампа экспертной группой в Эр-Рияде, казались оптимистичными».

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что вашингтонская администрация позитивно оценивает консультации в Саудовской Аравии с представителями России и Украины.

Ранее в понедельник встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более чем 12 часов консультаций, на которых обсуждались вопросы, касающиеся прекращения войны России и Украины. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, стороны согласовали совместное заявление, предполагается, что документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта. Участники не комментировали итоги встречи.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основной темой консультаций должны были стать вопросы, связанные с возобновлением черноморской зерновой инициативы. Таких договоренностей достигли в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.