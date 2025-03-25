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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Помощник Трампа может поплатиться из-за чата в Signal

видео; обновлено 10:55
10:55 2370

Активные дискуссии о будущем помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца идут в Белом доме после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, не исключается его отставка.

По их данным, пока еще ничего не решено. Должностные лица в Белом доме предупредили, что президент Дональд Трамп в конечном итоге примет решение в ближайшие день-два, пока будет следить за развитием ситуации после сообщений об утечке данных.

«Половина из них (сотрудников администрации) говорит, что он (Уолтц) никогда не выживет или не должен выжить», - приводит издание слова одного из чиновников. Другие высокопоставленные помощники в Белом доме полагают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в «затруднительное положение».

«Было опрометчиво не проверить, кто находится в этой группе. Было безрассудно вести этот разговор в мессенджере Signal. Помощник по национальной безопасности не может быть безрассудным», - цитирует газета чиновника. Другой человек, близкий к администрации, в свою очередь сказал: «Все в Белом доме сходятся в одном: Майк Уолтц - полный идиот».

Вместе с этим еще один собеседник издания указал, что будущее Уолтца зависит от того, как сам Трамп относится к произошедшему. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил в интервью Politico, что Уолтц «абсолютно точно не должен» подавать в отставку. «Он квалифицирован для этой работы. Ему доверяют, ему можно доверять», - сказал он.

Ранее журналистка телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на источники написала в социальной сети Х, что Трамп не имеет планов увольнять Уолтца. В свою очередь, шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию об утечке, подчеркнув, что никто никакую военную информацию не отправлял в чатах.

*** 10:20

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию об утечке данных по ударам США в Йемене.

«Никто не отправлял военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал он Fox News, комментируя информацию о том, что главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга случайно включили в групповой чат мессенджера Signal, где обсуждались удары по хуситам.

Хегсет назвал Голдберга, написавшего эту статью, «лживым и крайне дискредитированным».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что это издание ему неизвестно, поскольку «это журнал, уходящий из бизнеса».

Ситуацию также прокомментировал Илон Маск: «Лучшее место спрятать труп - вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто не заходит».

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