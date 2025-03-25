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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Зеленский о ссоре с Трампом

10:39 2144

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защищал честь Украины, когда спорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время встречи в Овальном кабинете в прошлом месяце.

«Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то супердержавой... Когда дело доходит до нашего чувства достоинства, свободы, демократии, наш народ восстает и объединяется... В том разговоре я защищал достоинство Украины», - сказал Зеленский в интервью журналу Time.

Он подчеркнул, что украинцы «очень эмоциональны, когда речь идет об их достоинстве, свободе и демократии».

Позже Трамп признал, что спор был тактикой давления на Украину, чтобы она «поступила правильно», согласившись на прекращение огня. «Вы должны увидеть краткий обзор Овального кабинета, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения», - сказал Трамп.

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