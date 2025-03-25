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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Грузинские чиновники не смогут поехать в Германию

10:49 1034

МИД Германии ввел запрет на въезд в страну для должностных лиц Грузии, ответственных за применение жестких мер в отношении участников акций протеста.

«Почти три месяца народ Грузии участвует в акциях протеста в поддержку будущего [страны] в ЕС и против курса грузинского руководства. Он выступает против запугивания, тюремного заключения и насилия. Сегодня Германия ввела запрет на въезд грузинских должностных лиц, ответственных за это», — подчеркнули в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», действие которого распространяется на некоммерческие организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа.

Принятый закон вызвал массовые протесты в Грузии, а оппозиция назвала его пророссийским. В Кремле заявили, что сегодня борьба со вмешательством иностранных государств во внутреннюю политику — это общемировая практика. Соединенные Штаты объявили, что не будут выдавать визы грузинским политикам, поддержавшим закон об иноагентах.

Ранее, в 2024 году, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия откладывает начало переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

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