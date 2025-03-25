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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Бизнесмен возглавил американский флот

11:08 1150

Сенат Конгресса 24 марта утвердил кандидатуру Джона Фелана на пост министра ВМС США. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В поддержку Фелана выступили 62 сенатора, 30 были против. Ожидается, что вскоре он будет приведен к присяге.

Президент США Дональд Трамп в ноябре 2024 года выдвинул предпринимателя Фелана кандидатом на пост министра ВМС США. Трамп отметил, что Фелан добился больших успехов в бизнесе и «будет ставить дела ВМС США превыше всего».

Фелан является основателем или сооснователем нескольких инвестиционных компаний. В их числе Rugger Management и MSD Capital.

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