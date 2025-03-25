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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»

сенсационная видеобеседа
Отдел информации
11:15 3811

После увольнения генерала Эльдара Махмудова, громкого коррупционного дела генералов спецслужб и упразднения Министерства национальной безопасности под уголовным преследованием оказался и бизнесмен, владелец компаний в области информационных технологий Аяз Керимов. По утверждению следственных органов, А.Керимов являлся партнером сына Э.Махмудова – Анара Махмудова.

Как известно, Анар Махмудов – зять экс-президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, обвиненного в хищении миллиардов бюджетных средств, бежал в Лондон и по сей день скрывается от азербайджанского правосудия.

Бизнесмен Аяз Керимов долгие годы работал «под крышей Махмудовых» и является одним из ценных носителей информации о функционировании объединенной преступной группировки Махмудова-Гаджиева и их деяний по хищению и вывозу через офшорные компании миллиардов из страны.

Несколько дней назад журналист Эйнулла Фатуллаев встретился с Аязом Керимовым в болгарской столице Софии. Отметим, что А.Керимов с 2002 года – гражданин Канады. Бизнесмен долгие годы хранил молчание, но все же решил нарушить табу.

Представляем вашему вниманию сенсационную видеобеседу с Аязом Керимовым. Как сын главы спецслужб контролировал телекоммуникационный бизнес и почему этот бизнес попал в поле зрения правоохранительных органов?

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