Японец отсидел 47 лет и был оправдан

Японец Ивао Хакамада, ошибочно отсидевший 47 лет в тюрьме, отсудил 1,4 миллиона долларов за 47 лет в тюрьме по ошибочному обвинению. Об этом пишет японская пресса.

Окружной суд японской префектуры Сидзуока постановил выплатить 89-летнему Хакамаде, который провел 47 лет в тюрьме по сфабрикованному обвинению, компенсацию в размере около 217 миллионов иен (примерно 1,44 миллиона долларов). Это рекордная сумма для подобных исков, рассмотренных японскими судами.

Хакамада был обвинен в убийстве семьи из четырех человек в префектуре Сидзуока в 1966 году. Его приговорили к смертной казни, но в ходе повторного судебного разбирательства в октябре 2024 года окружной суд его оправдал. Следствие, установил суд, сфабриковало доказательства по делу.