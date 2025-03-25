Два взрыва в Махачкале
12:04 1279
Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки на улице Гасанова в Махачкале, пишут российские СМИ.
В результате взрыва повреждены несколько квартир. Сообщается, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поэтому людей нельзя было заселять туда.
Сообщается, что пострадали два человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
March 25, 2025
Чуть позже в городе прогремел еще один взрыв. Он произошел в магазине на улице Шамиля.
March 25, 2025
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