Два взрыва в Махачкале

Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки на улице Гасанова в Махачкале, пишут российские СМИ.



В результате взрыва повреждены несколько квартир. Сообщается, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поэтому людей нельзя было заселять туда.

Сообщается, что пострадали два человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.