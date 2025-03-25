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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Два взрыва в Махачкале

ВИДЕО
12:04 1279

Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки на улице Гасанова в Махачкале, пишут российские СМИ.

В результате взрыва повреждены несколько квартир. Сообщается, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поэтому людей нельзя было заселять туда.

Сообщается, что пострадали два человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 

Чуть позже в городе прогремел еще один взрыв. Он произошел в магазине на улице Шамиля. 

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