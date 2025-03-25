Президент Аргентины вспомнил про нацистов

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился открыть доступ ко всем документам, касающимся нацистов, которые сбежали в южноамериканскую страну после Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос.

«Некоторое время назад президент Милей принял [американского] сенатора [Стива] Дэйнса, который давно борется за то, чтобы были опубликованы все документы того времени, когда в Аргентине защищали тех, кто бежал из нацистской Германии. Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей по просьбе Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа», - сказал он.

По словам Франкоса, наиболее важные документы могут быть в распоряжении министерства обороны. «У нас нет никаких причин защищать эту информацию», - добавил он.

Ранее официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что Милей дал указание рассекретить все документы, связанные с действиями вооруженных сил страны во время военного режима (1976-1983).

В страны Южной Америки после Второй мировой войны сбежало большое количество нацистских преступников. Среди укрывшихся в Аргентине были, в частности, Йозеф Менгеле и Адольф Эйхман.