Порошенко раскритиковал украинскую делегацию

Он сослался на указ экс-президента Виктора Ющенко, который требует утверждения директив перед подобными переговорами.

«В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел.

Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об утверждении таких директив, являющихся официальным документом, хотя они и могут быть тайными. Указ этот действует и сейчас. Это значит, что делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет (президента Украины Владимира) Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений», - заявил Порошенко.

Напомним, что в состав украинской делегации входит министр обороны Рустем Умеров и замглавы Офиса президента Павел Палиса. А ранее переговоры с американцами вели также глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.