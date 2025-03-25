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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Порошенко раскритиковал украинскую делегацию

12:52 510

Экс-президент Украины Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с США в Саудовской Аравии.

Он сослался на указ экс-президента Виктора Ющенко, который требует утверждения директив перед подобными переговорами.

«В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел.

Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об утверждении таких директив, являющихся официальным документом, хотя они и могут быть тайными. Указ этот действует и сейчас. Это значит, что делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет (президента Украины Владимира) Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений», - заявил Порошенко.

Напомним, что в состав украинской делегации входит министр обороны Рустем Умеров и замглавы Офиса президента Павел Палиса. А ранее переговоры с американцами вели также глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

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