Американцы и украинцы начали

Делегации США и Украины проводят в Эр-Рияде новый раунд переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, обсуждается 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и боевых действий на Черном море.

Агентство AFР, а также украинское издание "Суспільне" также подтверждают, что украинская и американская делегации проводят встречу в Эр-Рияде.

Американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоялись вечером 23 марта. 24 марта в Эр-Рияде прошли многочасовые консультации между представителями России и США.