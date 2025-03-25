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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Американцы и украинцы начали

13:04 278

Делегации США и Украины проводят в Эр-Рияде новый раунд переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, обсуждается 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и боевых действий на Черном море.

Агентство AFР, а также украинское издание "Суспільне" также подтверждают, что украинская и американская делегации проводят встречу в Эр-Рияде.

Американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоялись вечером 23 марта. 24 марта в Эр-Рияде прошли многочасовые консультации между представителями России и США.

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