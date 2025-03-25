Страшный удар по Сумам: число пострадавших растет

В Сумах уже больше 100 пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара, включая 23 детей, сообщают украинские власти.

В понедельник, 24 марта, российская армия нанесла удар по центру города Сумы.

Под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Также повреждения получила школа. «Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы», — сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.