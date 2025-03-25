Страшный удар по Сумам: число пострадавших растет
13:38 2334
В Сумах уже больше 100 пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара, включая 23 детей, сообщают украинские власти.
В понедельник, 24 марта, российская армия нанесла удар по центру города Сумы.
Под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Также повреждения получила школа. «Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы», — сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.
March 25, 2025
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