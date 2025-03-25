Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны

Спустя всего два месяца после смены власти в США Администрация Дональда Трампа столкнулась с беспрецедентным скандалом в сфере национальной безопасности. Как уже сообщалось, советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц случайно добавил в закрытый чат, созданный в мессенджере Signal, редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга. В чате обсуждались вопросы, связанные с началом военной операции США против йеменских хуситов, используемое вооружение и прочая информация под грифом «совершенно секретно». В переписке участвовали министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ, глава Национального разведывательного управления и другие высокопоставленные представители силовых структур.

Журналист на протяжении двух дней следил за обсуждениями в чате, сделал несколько скриншотов и 24 марта опубликовал всю информацию в своем издании. В результате разразился настоящий скандал: ведущие газеты и телеканалы обрушились с критикой на главу Пентагона и других ответственных лиц, требуя их немедленной отставки за утечку секретных данных. Однако дело может не ограничиться одними лишь отставками, поскольку утечка информации, связанной с национальной безопасностью, также подпадает под уголовную ответственность. Другой скандальный аспект ситуации заключается в том, что команда Трампа обсуждала планы военной операции против хуситов в коммерческом мессенджере. Несмотря на то что Signal использует двойное шифрование и считается одним из наиболее защищенных мессенджеров, давно известно, что спецслужбы многих стран, включая Россию, имеют доступ к его данным. Особенно ироничным этот инцидент делает тот факт, что The Atlantic и его редактор Джеффри Голдберг известны своей жесткой критикой Дональда Трампа. В прошлом году Голдберг в одной из своих статей называл Трампа угрозой для национальной безопасности США. Как именно развивались события, подробно описано в статье Голдберга: «15 марта в 14:00 по местному времени мир узнал, что США начали наносить авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Однако я был поставлен в известность о начале атаки еще за два часа до первых взрывов. Потому что министр обороны Пит Хегсет отправил мне военный план в 11:44. В документе были точные данные о пакете вооружений, целях для ударов и времени начала операции».

Как же получилось, что журналист, да еще и «оппозиционный», получил доступ ко всей этой засекреченной информации, не приложив к этому никаких усилий? Джеффри Голдберг утверждает, что история началась 11 марта, когда он получил сообщение в Signal от пользователя с именем Майкл Уолтц: «Я предположил, что речь идет о советнике президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Однако я не мог быть уверен, что это действительно настоящий Уолтц. Я встречался с ним раньше, и, хотя сам факт его обращения ко мне не казался мне чем-то невероятным, это все же выглядело несколько странным, учитывая сложные отношения Администрации Трампа с прессой и личную неприязнь Трампа ко мне. Первое, что пришло мне в голову, — это то, что кто-то мог притвориться Уолтцем, чтобы заманить меня в ловушку. В наши дни это уже не редкость, когда сомнительные личности пытаются вынудить журналистов раскрывать информацию, которая потом может быть использована против них». Несмотря на свои сомнения, журналист принял сообщение, надеясь, что это действительно Уолтц и что тот, возможно, хочет обсудить с ним Украину, Иран или другие важные международные вопросы. Два дня спустя, 13 марта, в 16:28 по местному времени, журналист получил от администратора группы Майкла Уолтца приглашение в закрытый Signal-чат под названием Houthi PC small group. В описании группы говорилось, что она создана для координации операций против хуситов. «Мой заместитель Алекс Вонг формирует «тигриную команду» из заместителей и руководителей штабов агентств после утреннего совещания в переговорной комнате. Сегодня вечером он разошлет список задач», — написал Уолтц.

В сообщении также говорилось: «Пожалуйста, выделите лучшего координатора из вашей команды, чтобы мы могли согласовывать действия в течение следующих дней и выходных. Спасибо». Термин «комитет руководителей» обычно относится к группе самых высокопоставленных должностных лиц национальной безопасности, включая министров обороны, госсекретаря и казначейства, а также директора ЦРУ. «Само собой разумеется — но я все равно скажу, — что меня никогда не приглашали на заседание комитета руководителей Белого дома и что за многие годы моих репортажей по вопросам национальной безопасности я никогда не слышал, чтобы такое заседание проводилось с помощью коммерческого приложения для обмена сообщениями», - отмечает Голдберг. Спустя минуту после сообщения Майкла Уолтца пользователь MAR (госсекретарь Марк Антонио Рубио) написал в группу: «От Госдепартамента Майк Нидхем». Майк Нидхем является советником госсекретаря, и Рубио добавил его в чат-группу как своего представителя для координации военной операции против хуситов. В тот же момент пользователь Signal под именем JD Vance (вице-президент Джей Ди Вэнс) написал: «Для вице-президента — Энди Бейкер». Через минуту пользователь TG (директор Национального разведывательного управления Тулси Габбард) отправила сообщение: «Для DNI (Department of National Intelligence) — Джо Кент». Через девять минут к группе присоединился пользователь Scott B (министр финансов Скотт Бессент) и назначил своего представителя: «Для Минфина — Дэн Катц». Спустя несколько минут пользователь Signal Pete Hegseth (глава Пентагона Пит Хегсет) написал: «Для DoD (Department of Defense) — Дэн Колдуэлл». В 18:34 пользователь Brian отправил сообщение: «Для NSC (National Security Council) — Брайан Маккормак».

В 5:24 утра к группе присоединился директор ЦРУ Джон Рэтклифф и добавил имя своего представителя. Журналист не опубликовал его имя, поскольку этот человек является действующим сотрудником разведки. В общей сложности в чат-группу вошли 18 человек, включая спецпредставителя Трампа по ближневосточным переговорам Стивена Уиткоффа, главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлс и других. Журналист продолжал сомневаться и предполагал, что группа может быть частью дезинформационной кампании, организованной иностранной разведкой, с целью распространения ложных сведений через журналистов. Он проконсультировался с некоторыми коллегами и обсудил эту версию. «У меня оставались серьезные сомнения в реальности этой группы, потому что я не мог поверить, что команда национальной безопасности США обсуждала бы планируемую войну через Signal», — пишет Голдберг. «Я также не мог поверить, что советник президента по нацбезопасности будет настолько безрассудным, чтобы включить главного редактора The Atlantic в подобные обсуждения с высокопоставленными чиновниками США, вплоть до вице-президента», — отмечает журналист.

В 8:05 утра в пятницу, 14 марта, «Майкл Уолтц» отправил группе сообщение: «Команда, сегодня утром в ваших почтовых ящиках на верхней стороне должно быть заявление о выводах с задачами в соответствии с указаниями президента (в официальной терминологии «верхняя сторона» означает секретные компьютерные и коммуникационные системы.) Госдепартамент и Министерство обороны, мы разработали рекомендуемые списки уведомлений для региональных союзников и партнеров. Объединенный штаб направляет это с более конкретной последовательностью событий в ближайшие дни, и мы будем работать с Минобороны, чтобы обеспечить информирование COS (Совет национальной безопасности Белого дома), OVP (офис вице-президента) и POTUS (президента США)». На этом этапе в чат-группе началась интересная политическая дискуссия: выяснилось, что вице-президент Джей Ди Вэнс не считает военную операцию против хуситов правильным решением. «Команда, я на день уезжаю в Мичиган на экономический саммит. Но я думаю, что мы совершаем ошибку», — написал JD Vance (журналист уточнил, что в тот день вице-президент действительно участвовал в экономическом форуме в Мичигане.) Вэнс продолжил выступать против военной операции и написал в группе: «Лишь 3 процента торговли США проходит через Суэцкий канал. В то же время 40 процентов европейской торговли зависит от него. Есть риск, что общественность не поймет эти действия или не поверит, что они необходимы. Единственная веская причина для этого, как сказал президент, - отправить сигнал. Больше ничего».

В сообщении Хегсета говорится: «Ожидание нескольких недель или месяца не меняет фундаментально расчетов. Два непосредственных риска ожидания: 1) утечка информации, и мы выглядим нерешительными; 2) Израиль предпримет действия первым — или прекращение огня в Газе развалится — и мы не сможем начать это на своих условиях. Мы можем справиться с обоими. Мы готовы выполнить, и если бы у меня был последний голос «да или нет», я считаю, что мы должны это сделать. Это [не] касается хуситов. Я рассматриваю это как две вещи: 1) восстановление свободы судоходства, основного национального интереса; и 2) восстановление сдерживания, которое Байден разрушил. Но мы можем легко сделать паузу. И если мы это сделаем, я сделаю все возможное, чтобы обеспечить 100% OPSEC — безопасность операций. Я приветствую другие мысли». Несколько минут спустя аккаунт Michael Waltz опубликовал длинную заметку о торговых показателях и ограниченных возможностях европейских флотов: «Неважно, сейчас или через несколько недель, именно Соединенные Штаты должны будут открыть эти судоходные пути. По просьбе президента мы работаем с министерством обороны и Госдепартаментом, чтобы определить, как составить соответствующие издержки и взимать их с европейцев». Аккаунт, идентифицированный как JD Vance, в 8:45 отправил сообщение Pete Hegseth: «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу (Администрация Трампа утверждает, что европейские союзники Америки получают экономическую выгоду от защиты ВМС США международных судоходных путей)».

Пит Хегсет ответил через три минуты: «ВП, я полностью разделяю ваше отвращение к европейским халявщикам. Это выглядит ЖАЛКО. Но Майк прав — мы единственные на планете (по нашей стороне баланса), кто может это сделать. Никто даже близко не стоит. Вопрос в сроках. Я чувствую, что сейчас самое подходящее время, учитывая директиву президента США о возобновлении судоходства. Думаю, нам следует действовать, но президент США все еще сохраняет 24 часа для принятия решения». В этот момент в разговор вступил ранее молчавший «СМ». «Как я слышал, президент четко дал понять: зеленый свет. Но вскоре мы дадим понять Египту и Европе, чего ожидаем взамен. Нам также нужно определить, как добиться выполнения этого требования. Например, что делать, если Европа не вознаградит нас? Если США обеспечат свободу судоходства ценой значительных затрат, то в ответ мы должны получить определенные экономические выгоды». 15 марта обсуждения в чат-группе перешли к конкретному плану военной операции. Джеффри Голдберг не стал публиковать детали, чтобы не угрожать национальной безопасности США, но отметил, что в тот день в 11:44 министр обороны направил в группу сообщение с указанием, какие цели будут поражены и какими средствами, а также информацию об обмене разведданными между спецслужбами и другие засекреченные сведения. На это сообщение ответил только вице-президент, написав: «Молюсь о победе». Остальные участники выразили поддержку с помощью эмодзи с молитвенными жестами.

В длинном сообщении, отправленном Питом Хегсетом в чат, говорилось, что первые взрывы в Йемене будут слышны через два часа — в 1:45 ночи. Журналист сел в свой автомобиль на парковке супермаркета и стал ждать, думая: если эта группа в Signal реальна, значит, скоро начнутся удары по позициям хуситов. Так и произошло — в 1:55 ночи на платформе X появились первые сообщения о том, что США начали военную операцию против хуситов в Йемене. Вскоре в столице Йемена раздались мощные взрывы. Журналист снова зашел в группу Signal. Оказалось, что в 1:48 Майкл Уолтц отправил оперативные сведения о ходе боевых действий. Эти данные были засекречены, поэтому журналист их не публиковал. Через несколько минут после начала бомбардировок Джон Рэтклифф написал в чат: «Отличное начало». Вскоре после этого Уолтц ответил тремя эмодзи: кулак, американский флаг и огонь. К нему присоединились и другие, включая MAR, который написал: «Молодец, Пит, и твоя команда!», и «Сьюзи Уайлс», которая добавила: «Хвала всем — особенно тем, кто на передовой и в CENTCOM! Это действительно здорово. Да благословит вас Бог».

На следующий день Майкл Уолтц дал интервью телеканалу ABC, в котором высоко оценил военную операцию против хуситов и раскритиковал Администрацию Байдена за «нерешительность». «Это не бесполезные авиаудары, которые наносила Администрация Байдена. Это сокрушительный удар, фактически уничтоживший нескольких лидеров хуситов», — заявил советник Трампа. Прослушав это интервью, журналист окончательно убедился, что чат-группа была подлинной. Он вышел из нее, зная, что администраторам, включая Майкла Уолтца, автоматически придет уведомление. Он ожидал, что Уолтц свяжется с ним и спросит, почему он покинул группу. Однако никакого ответа не последовало, и журналист понял, что советник Трампа даже не заметил его присутствия в чате. Некоторые бывшие американские чиновники в беседе с журналистом рассказали, что у них также были группы в Signal, где обсуждались неофициальные темы и бытовые вопросы. Однако они никогда не делились в них секретной информацией, понимая, что их телефоны могут находиться под наблюдением иностранных спецслужб. «Это была грубая халатность», — сказал Райан Гудман, бывший специальный советник Минобороны, Эрин Бернетт из CNN в понедельник. «Это на самом деле условия уголовного закона — «грубая халатность при ненадлежащем обращении с секретной информацией»… если она раскрыта кому-то, кто не уполномочен. И по их вызову был журналист. Это означает, что раскрытие информации действительно имело место», - сказал он.

Когда Трамп прокомментировал скандал, он не стал критиковать министра обороны и других членов команды национальной безопасности за халатность, а вместо этого атаковал Джеффри Голдберга, назвав его «предвзятым» и «человеком демократов». Пентагон, ФБР и ЦРУ пока не начали расследование, поскольку этими структурами руководят лояльные Трампу лица. Министр обороны Пит Хегсет, который, по данным The Atlantic, опубликовал в чате планы секретных ударов, после приземления на Гавайях обрушился на Голдберга, назвав его «лживым и крайне дискредитированным» журналистом и заявив, что никто «не отправлял военные планы». Как сообщает The Atlantic, этот вопрос, скорее всего, будет поднят во вторник на слушаниях в Комитете Сената по разведке. Ожидается, что директор Нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, которые были в числе получателей сообщений, дадут показания по теме международных угроз.

Между тем скандал продолжает набирать обороты. Практически все ведущие американские издания, за исключением Fox News, требуют привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников, включая министра обороны, за эту вопиющую халатность. К призывам присоединились члены обеих палат Конгресса — не только демократы, но и часть республиканцев. «Я в ужасе от сообщений о том, что наши самые высокопоставленные должностные лица национальной безопасности, включая руководителей нескольких агентств, делились конфиденциальной и почти наверняка секретной информацией через коммерческое приложение для обмена сообщениями, включая планы неминуемой войны», — заявил в своем заявлении представитель Демократической партии из Коннектикута Джим Хаймс, высокопоставленный член Комитета по разведке Палаты представителей. «Если это правда, то эти действия являются грубым нарушением законов и нормативных актов, которые существуют для защиты национальной безопасности, включая безопасность американцев, находящихся на грани поражения», — добавил Хаймс. Представитель Демократической партии из Нью-Йорка Грегори Микс, высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, в своем заявлении призвал к немедленному проведению слушаний по поводу «возможно, самого поразительного нарушения нашей национальной безопасности в новейшей истории, когда высшее руководство министерства обороны, Госдепартамента, министерства финансов, ЦРУ и даже сам вице-президент использовали коммерческое приложение для обмена сообщениями Signal, чтобы сообщать о военных планах США, не подозревая при этом, что в групповой чат был включен журналист».