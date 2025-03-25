Симонян: Азербайджан и Армения сильны, Россия не нужна

«Считаю, что Армения и Азербайджан имеют столько силы, чтобы самостоятельно решать свои судьбы», - сказал Симонян.

Армения не собирается возвращаться в трехсторонний формат с Россией и Азербайджаном по разблокированию коммуникаций, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Было немного неожиданным для Азербайджана наше предложение о подписании мирного договора и продвижения дальше в этой логике», — заявил Симонян журналистам.

Симонян опроверг публикации СМИ о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил госведомствам страны восстановить контакты с коллегами из России и участвовать во всех мероприятиях.

«Невозможно постоянно говорить о напряженности и сохранять напряженность», - сказал спикер, комментируя возможное восстановление более дружественных отношений с Россией. По его словам, разговоры об изменении внешнеполитического вектора Армении не соответствуют действительности: «Армения защищает свою независимость и суверенитет. Когда ее обманывают, «кидают» — Армения констатирует это и говорит об этом вслух. Когда Армения с чем-то не согласна, говорит об этом, когда имеет свою оценку какой-либо структуры, говорит об этом, и мы никогда не заявляли, что должны разорвать отношения с какой-либо страной мира».

Спикер парламента Армении исключил вероятность пересмотра позиции Еревана в отношении ОДКБ.

«ОДКБ должна сама пересмотреть и понять, существует ли она? И если существует, то должна заявить, где находится ее граница», — пояснил Симонян журналистам.

Он также назвал «дипломатическим успехом» закупку вооружений у не входящих в ОДКБ стран.

«Разве не успех, что страны, зная о членстве Армении в ОДКБ, тем не менее продают нам оружие? То, что на границе дислоцированы международные гражданские наблюдатели, таким образом повышая уровень безопасности Армении», — добавил Симонян.