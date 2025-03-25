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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Взрыв на складе боеприпасов в Чехии

14:30 1387

Взрыв произошел во вторник на складе боеприпасов в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии, информирует Чешское радио.

«Я могу подтвердить, что был взрыв. Объявлена пожарная тревога», - заявила представитель местной пожарной охраны Вендула Горакова.

О пострадавших пока не сообщается, на месте происшествия работают 11 пожарных расчетов.

Проведена эвакуация из районов близ места происшествия. Опасности для местных жителей происшествие не представляет. Несколько расположенных поблизости дорог перекрыты.

На объекте, на котором прогремел взрыв, не только складируются, но и производятся крупнокалиберные боеприпасы, которые, в частности, используются в Украине. Кроме того, там есть мощности для ремонта и модернизации военной техники.

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