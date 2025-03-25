Слили всю переписку. Да хранит их Господь!

Еще вчера утром американские СМИ не обратили особого внимания на этот инцидент, сочтя его нелепым конфузом. Но потом глаза у всех стали открываться, а сегодня это уже bombshell, информационная бомба под Белый дом, министерство обороны и Госдепартамент. Тема стала главной в печати, а с телеэкранов не сходят политики и эксперты, которые анализируют случившееся.

Эксперты в области безопасности и разведки охарактеризовали случившееся как беспрецедентное нарушение безопасности при планировании такого рода военных операций и подвергли жесточайшей критике организаторов, которые, во-первых, использовали незакрытый чат, а во-вторых, допустили участие Голдберга. Брайан Хьюджес, официальный представитель Совета национальной безопасности, заявил, что статья в Atlantic «похоже, является правдоподобной». Кто поспешил все опровергнуть, так это глава Пентагона Пит Хегсет. «Никто не рассылал сообщения с военными планами, и это все, что я могу сказать на эту тему», — заявил Хегсет репортерам, приземлившись в понедельник на Гавайях, которые были первым пунктом его Индо-Тихоокеанского вояжа. Это было глупо, совсем в духе недавно назначенного Трампом министра обороны. Голдберг, комментируя в эфире CNN отрицание Хегсетом очевидного, сказал: «Это ложь. Он отправлял военные планы». Президент Трамп сделал вид, что он ничего не знает о публикации в журнале. «Я не являюсь большим фанатом Atlantic», - сказал он. Это прозвучало совершенно неубедительно.

Сегодня, во вторник, волны истории с мессенджером Signal уже вовсю захлестнули Вашингтон, в первую очередь американский Конгресс. «Это была самая поразительная брешь в системе военной разведки, о которой я прочел за долгое-долгое время», - сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. На вопрос журналистов сенатор Джон Корнин сказал: «Это поразительный пример того, как эти люди облажались, какими еще словами это можно передать?» «Ничто из этого не должно было быть отправлено в незакрытый чат,- сказал конгрессмен-республиканец Дон Бэкон. – Не секрет, что Россия и Китай в деталях мониторят происходящее». Но наиболее определенно высказался сенатор-демократ из Аризоны Рубен Гальего: «Это гении, которые продают Украину и разрушают наши союзы по всему миру, - сказал он и назвал случившееся «часом любителей». С этим нельзя не согласиться - в спешке набранные Трампом люди действительно не производят впечатление профессионалов. Кто заступился за любителей, так это спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Тот будет защищать команду президента хоть кол на голове теши. «Утечка показала, что высшие чиновники делают свою работу (!), - сказал он. - Никто не был подвергнут опасности».