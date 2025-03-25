Лавров: Россия была согласна на все просьбы Эрдогана

Россия была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по черноморской инициативе, но Киев «передумывал в последний момент», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, на переговорах РФ и США в Эр-Рияде обсудили вопросы «безопасного судоходства» в Черном море.

Глава российского МИД заявил, что Москва поддерживает возобновление черноморской инициативы, но «в более приемлемой для всех форме».

По его словам, российская делегация дала понять США, что «не потерпит двусмысленностей» по предложениям вокруг Черного моря. Он подчеркнул, что РФ будут нужны «четкие гарантии» при возобновлении соответствующей инициативы.

Лавров также заявил, что Россия якобы «беспокоится» о продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от «игр Запада».

«США услышали сигнал РФ по гарантиям, понимают, что только они могут добиться позитивного результата в прекращении терактов и атак Киева», - добавил он.