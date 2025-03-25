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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Глава МИД Ирана в Ереване о письме Трампа

15:32 714

Иран пока не ответил на письмо президента США. Об этом заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

По словам министра, ответ в процессе подготовки. В то же время Аракчи подтвердил «четкие позиции» Тегерана и указал на оказываемое на ИРИ «давление, военную угрозу и увеличение экономических санкций, а также отсутствие прямых переговоров».

Глава МИД отметил готовность Ирана к «повышению прозрачности» вокруг мирной ядерной программы, добавив, что с тремя европейскими странами ведутся переговоры. «Мы никогда не покидали и не покинем стол переговоров», - заверил министр.

7 марта Трамп написал в Truth Social, что направил в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, сказал, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон «заботят только собственные интересы». 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам «обманом мирового общественного мнения».

19 марта портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп в своем письме в адрес Хаменеи отвел Тегерану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Хаменеи в ответ предупредил США, что Иран ответит «увесистой пощечиной» каждому, кто «нанесет вред иранскому народу».

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