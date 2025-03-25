Дания готовится противостоять США

США оказывают непозволительно большое давление на Гренландию. Об этом телеканалу TV2 заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Я вынуждена отметить, что в этой ситуации на Гренландию и Данию оказывают неприемлемое давление. Мы будем этому противостоять», - сказала Фредериксен.

Телеканал отметил, что 27-29 марта на остров прибудет американская делегация, в составе которой супруга вице-президента Уша Вэнс, а также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Премьер Дании ранее заявляла, что Копенгаген не приглашал представителей США посетить Гренландию. Она считает, что назвать предстоящую поездку частным визитом нельзя, так как в поездке принимают участие официальные представители другой страны.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз назвал целью этой поездки «узнать больше о Гренландии, ее культуре, истории и людях».