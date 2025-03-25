У Эрдогана назвали протестующих «террористами и экстремистами»

Различные «экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться», заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя широкомасштабные протесты в стране в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«В настоящее время проводится расследование коррупции независимыми судебными органами на основании серьезных обвинений.

Создание условий для вандализма и насилия с целью срыва законного процесса и получения политической выгоды нарушает общественный порядок и подрывает социальный мир. Манипулирование общественностью посредством безответственных и провокационных призывов против государственных институтов способствует насилию и беззаконию.

Подобные призывы представляют собой попытки вмешательства в справедливые судебные процессы; это не поиск справедливости, а стремление оказать давление на закон. Мы наблюдаем, как различные экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться в ответ на эти уличные призывы.

Мы сталкиваемся с менталитетом, воспринимающим цифровые платформы и социальные сети как площадку для атак, источник хаоса и средство создания социальной нестабильности», - заявил Алтун.