У Эрдогана назвали протестующих «террористами и экстремистами»
Различные «экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться», заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя широкомасштабные протесты в стране в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
«В настоящее время проводится расследование коррупции независимыми судебными органами на основании серьезных обвинений.
Создание условий для вандализма и насилия с целью срыва законного процесса и получения политической выгоды нарушает общественный порядок и подрывает социальный мир. Манипулирование общественностью посредством безответственных и провокационных призывов против государственных институтов способствует насилию и беззаконию.
Подобные призывы представляют собой попытки вмешательства в справедливые судебные процессы; это не поиск справедливости, а стремление оказать давление на закон. Мы наблюдаем, как различные экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться в ответ на эти уличные призывы.
Мы сталкиваемся с менталитетом, воспринимающим цифровые платформы и социальные сети как площадку для атак, источник хаоса и средство создания социальной нестабильности», - заявил Алтун.
*** 15:57
Губернаторство турецкой столицы Анкары продлило запрет о проведении акций протеста и демонстраций в городе до 1 апреля.
Прежний запрет действовал до 25 марта.
«Принято решение продлить запрет на проведение любых акций протеста, демонстраций с 26 марта 00.00 до 23.59 1 апреля», - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.