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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

У Эрдогана назвали протестующих «террористами и экстремистами»

ОБНОВЛЕНО 16:38
16:38 773

Различные «экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться», заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя широкомасштабные протесты в стране в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«В настоящее время проводится расследование коррупции независимыми судебными органами на основании серьезных обвинений.

Создание условий для вандализма и насилия с целью срыва законного процесса и получения политической выгоды нарушает общественный порядок и подрывает социальный мир. Манипулирование общественностью посредством безответственных и провокационных призывов против государственных институтов способствует насилию и беззаконию.

Подобные призывы представляют собой попытки вмешательства в справедливые судебные процессы; это не поиск справедливости, а стремление оказать давление на закон. Мы наблюдаем, как различные экстремисты, члены или сторонники террористических организаций и радикальных группировок пытаются мобилизоваться в ответ на эти уличные призывы.

Мы сталкиваемся с менталитетом, воспринимающим цифровые платформы и социальные сети как площадку для атак, источник хаоса и средство создания социальной нестабильности», - заявил Алтун.

*** 15:57

Губернаторство турецкой столицы Анкары продлило запрет о проведении акций протеста и демонстраций в городе до 1 апреля.

Прежний запрет действовал до 25 марта.

«Принято решение продлить запрет на проведение любых акций протеста, демонстраций с 26 марта 00.00 до 23.59 1 апреля», - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.

Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.

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