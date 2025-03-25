Президент Германии «уволил» Шольца

Правительство Германии во главе с Олафом Шольцем официально ушло в отставку, сообщает Süddeutsche Zeitung. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил премьера и министров о завершении их полномочий перед первым заседанием нового созыва бундестага 25 марта. На данный момент новый Кабинет министров еще не сформирован.

По данным источника издания, прежний кабинет будет работать в статусе исполняющего обязанности до момента формирования нового правительства.

Фридрих Мерц, возглавляющий ХДС и претендующий на пост канцлера, планирует представить новую команду до 20 апреля.

25 марта состоится первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц и его министры получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке.

Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля. В соответствии с Основным законом ФРГ прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.