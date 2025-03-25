Израиль хочет взять Газу силой

Согласно источникам, идея принадлежит новому главе Генштаба Эялю Замиру и поддерживается крайне правыми членами правительства.

План стал возможен после смены власти в США: администрация Трампа, в отличие от Байдена, поддерживает победу Израиля над ХАМАС.

Согласно плану, ЦАХАЛ возобновит боевые действия, подавит ХАМАС, возьмет под контроль большую часть Газы, а палестинцев переселит на узкую прибрежную полосу, где они будут зависеть от гуманитарной помощи, распределяемой Израилем.

В то же время, по оценкам газеты, такие изменения могут привести к вооруженному повстанческому сопротивлению населения Газы.

Помимо этого, по мнению военных экспертов, неясно, сможет ли ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев достичь своей цели, учитывая истощение вооруженных сил страны, которым необходимо выделить по меньшей мере четыре дивизии для участия в боевых действиях подобного масштаба.