Главные разведки мира не будут делиться информацией с США

История о том, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно для себя оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета национальной безопасности США обсуждали детали предстоящей военной операции против йеменских хуситов, уже номинируется как главный политический скандал не только в Америке, но и в мире весной этого года. Но у него есть и еще одно, куда как более серьезное измерение. Эта история оказалась инъекцией адреналина для подувядших в последнее время американских демократов и оппонентов Трампа из числа республиканцев, позволила им почувствовать себя не снулой рыбой, выброшенной на песок, а вполне себя задорным морским хищником. «Кто-то облажался», — сказал журналистам в понедельник сенатор Тим Шихи, республиканец от Монтаны, кстати, бывший «морской котик».

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от Нью-Йорка назвал министра обороны Пита Хегсета «самым неквалифицированным человеком, когда-либо возглавлявшим Пентагон в истории Америки». Ну и прочее из серии «Акела промахнулся». Сам «виновник торжества», главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, как водится, сначала не поверил, что его включили в этот секретный чат. Но вскоре сомнения отпали. Да, факт имел место. Да, чат подлинный. К счастью, к серьезным последствиям допуск постороннего, в общем-то, человека к секретному чату не привел. «Все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе». Что совершенно не значит, что дело ограничится простым американским внутриполитическим скандалом. Проблема усугубляется тем, что с недавних пор некоторые союзники США, в частности, члены разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), а также официальные лица Израиля и Саудовской Аравии, настаивают на сокращении объема разведывательной информации, которую они передают США.

И если поначалу это мотивировалось тем, что их беспокоит «примирительный подход администрации Трампа к России», то теперь все серьезнее: американская администрация, как выясняется, вообще не умеет хранить секреты. А для любой разведывательной службы это самый смертный грех. Сегодня вы оперативную информацию сохранить не можете, а завтра что, нашу «святая святых», агентов, ее добывающих, Москве, Ирану или кому-то еще сольете в угоду политическим соображениям? А потому Израиль, саудиты и члены-участники «Пяти глаз» начинают пересмотр действующих протоколов обмена разведданными с американским разведывательным сообществом. Превентивно, как говорится, на всякий случай и от греха подальше. Что, естественно, достаточно негативно скажется на результативности американского разведывательного сообщества, начиная с ЦРУ и заканчивая остальными. Времена безусловного лидерства отдельных спецслужб, будь то британская SIS, американское CIA или советский КГБ, остались в прошлом.