Главные разведки мира не будут делиться информацией с США
История о том, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно для себя оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета национальной безопасности США обсуждали детали предстоящей военной операции против йеменских хуситов, уже номинируется как главный политический скандал не только в Америке, но и в мире весной этого года. Но у него есть и еще одно, куда как более серьезное измерение.
Эта история оказалась инъекцией адреналина для подувядших в последнее время американских демократов и оппонентов Трампа из числа республиканцев, позволила им почувствовать себя не снулой рыбой, выброшенной на песок, а вполне себя задорным морским хищником.
«Кто-то облажался», — сказал журналистам в понедельник сенатор Тим Шихи, республиканец от Монтаны, кстати, бывший «морской котик».
Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от Нью-Йорка назвал министра обороны Пита Хегсета «самым неквалифицированным человеком, когда-либо возглавлявшим Пентагон в истории Америки». Ну и прочее из серии «Акела промахнулся».
Сам «виновник торжества», главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, как водится, сначала не поверил, что его включили в этот секретный чат. Но вскоре сомнения отпали. Да, факт имел место. Да, чат подлинный.
К счастью, к серьезным последствиям допуск постороннего, в общем-то, человека к секретному чату не привел. «Все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе». Что совершенно не значит, что дело ограничится простым американским внутриполитическим скандалом. Проблема усугубляется тем, что с недавних пор некоторые союзники США, в частности, члены разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), а также официальные лица Израиля и Саудовской Аравии, настаивают на сокращении объема разведывательной информации, которую они передают США.
И если поначалу это мотивировалось тем, что их беспокоит «примирительный подход администрации Трампа к России», то теперь все серьезнее: американская администрация, как выясняется, вообще не умеет хранить секреты. А для любой разведывательной службы это самый смертный грех. Сегодня вы оперативную информацию сохранить не можете, а завтра что, нашу «святая святых», агентов, ее добывающих, Москве, Ирану или кому-то еще сольете в угоду политическим соображениям?
А потому Израиль, саудиты и члены-участники «Пяти глаз» начинают пересмотр действующих протоколов обмена разведданными с американским разведывательным сообществом. Превентивно, как говорится, на всякий случай и от греха подальше.
Что, естественно, достаточно негативно скажется на результативности американского разведывательного сообщества, начиная с ЦРУ и заканчивая остальными. Времена безусловного лидерства отдельных спецслужб, будь то британская SIS, американское CIA или советский КГБ, остались в прошлом.
Теперь все решают альянсы. Как в период холодной войны, когда вместе с КГБ работала восточногерманская Штази, разведки Чехословакии и Болгарии – так и в нынешнее время, когда вместе с американцами работают саудиты, британцы, израильтяне и много кто еще.
Да, сотрудничество между ними в силу специфики никогда не было безоблачным. Сердечного партнерства в разведке не бывает по определению. Но одно дело, когда это партнерство ограничивается спецификой спецслужб. И уж совсем другое – когда в его основе лежит недоверие к партнеру – ненадежен, болтлив, может сдать совместную операцию. А именно американцы дали повод партнерам так про себя думать.
Как и чем обернется нынешняя история в действительности – еще предстоит узнать. Но то, что авторитет Вашингтона в западном разведывательном сообществе серьезно подорван, уже не вызывает сомнения. А в разведке оно ведь как: репутация копится годами и одна ошибка может годы труда свести к нулю. Оставив руководство страны без глаз.