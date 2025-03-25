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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Названа самая успешная атака украинской армии

17:13 2595

Удар Украины по российской авиабазе в Энгельсе на прошлой неделе был самой успешной атакой по вражеским боеприпасам за 2025 год. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

В отчете британской разведки говорится о том, что атака 20 марта на аэродром, где находятся стратегические бомбардировщики РФ с ядерным потенциалом, нанесла значительный ущерб и вероятно, сорвет ударные операции с этого аэродрома.

«Этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году и продолжает серию регулярных ударов вглубь российской территории», - добавили в сообщении.

20 марта украинские войска осуществили ряд дроновых атак по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ. В результате атаки на аэродроме произошел пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Кроме того, во время атаки ПВО была не способна противодействовать украинским беспилотникам.

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