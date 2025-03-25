Российским школьникам преподнесли возвращение Суджи как освобождение Будапешта

В российских школах в рамках «уроков мужества» учащимся рассказали о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области и операции «Труба», которая была для этого проведена. Это следует из отчетных публикаций на страницах школ во «ВКонтакте», на которые обратила внимание «Верстка». На уроках школьники читали стихи о войне, общались с участниками «СВО» и слушали лекции. Так, в школе № 10 поселка Большевик Ставропольского края ученики, помимо произведений советских классиков Константина Симонова, Александра Твардовского и Ольги Берггольц, читали стихотворение «современного поэта» Николая Янина «Суджанский подземный десант».

Для школьников из Балашихи в оккупированной Россией части Луганской области по видеосвязи выступил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он сравнил возвращение Суджи с освобождением Будапешта от нацистской оккупации. «В частности, участники [урока] узнали о том, как благодаря подземным трубам в 1944 году был освобожден Будапешт, и как в 2025 году российские военнослужащие освободили Суджу от украинских оккупантов», — говорится в публикации перевальской школы-интерната. При этом операция по освобождению Будапешта была завершена в 1945 году.

В школе Старая Безгинка перед детьми выступили активисты «Движения первых», которые «подробно рассказали о подвиге российских воинов в Судже, о дерзкой военной операции, которая войдет в учебники истории». В Борской средней школе Красноярского края «урок мужества» начался с минуты молчания по погибшему выпускнику, прощание с которым состоялось днем ранее. Как утверждается, он погиб, «выполняя боевой приказ по освобождению мирного населения в деревне Кругленькое Суджанского района Курской области».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили город Суджа в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Они удерживали контроль над городом до 12 марта, когда российской армии удалось отбить его в результате наступления, которое началось еще в январе. После этого подконтрольные Кремлю СМИ и Z-каналы начали рассказывать, что освобождение Суджи стало возможным благодаря операции «Труба» (она же «Поток»). В рамках нее российские военные проникли в тыл ВСУ на севере Суджи, пройдя внутри трубы неработающего газопровода, через который до 1 января 2025 года газ поставлялся в Европу.

Украинские телеграм-каналы сообщали, что ВСУ обнаружили проникших через трубу российских военных непосредственно у точки выхода из газопровода, уничтожили их и при помощи артиллерийского огня завалили вход.