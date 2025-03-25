Трамп сломал первый зуб об хуситов

Трамп познает неприятную истину: никогда не стоит категорично критиковать своего предшественника за то, что он не решил сложную проблему – ведь именно тебе предстоит ее решать. И не факт, что ты на этом пути будешь более успешен. Ровно так и получается с хуситами. Жестоко критиковав Байдена за пассивность в борьбе с хуситами, за проявленную в деле борьбы с ними «пассивность и слабость», Трамп на днях попытался вдохнуть новую струю в наступление на «йеменскую Тортугу», отбомбившись по складам оружия, позициям и штаб-квартирам руководства группировки. На экранах все выглядело, конечно, впечатляюще, море огня, разрывы и тому подобное. Но в реальности, о результативности ударов достоверных данных нет. Раненый хуситский «адмирал» не считается, таких у группировки «Ансар Аллах» более чем достаточно.

Интересно и то, в какую цену для американской администрации, где так все любят считать и выступают против неэффективных расходов, встал этот удар – поскольку высокоточные ракеты и авиабомбы, а также расход моторесурса авиации немалых денег стоят. И поскольку американская пресса по этому поводу хранит застенчивое молчание – вывод может быть только один: отстрелялись и отбомбились фактически впустую. Хуситов надо ослабить. И как самостоятельную группировку, ставящую под удар международные морские торговые пути, и как активного члена иранской «Оси сопротивления», угрожающей безопасности Израиля, стратегическому союзнику США в регионе, и еще по целому ряду причин – эти цели Вашингтона абсолютно понятны, и вопросов, в целом, не вызывают. Вопрос здесь только один: а как этого достичь? Поскольку совершенно ясно, что традиционная американская стратегия «выбомбить все их ключевые точки и центры управления» с помощью авиаударов и крылатых ракет – здесь попросту не работает. Хуситы тем и сильны, что для нанесения ударов по противнику им совершенно не обязательно «являться на поле боя», достаточно оставаться в своих скальных пещерах, которые далеко не всякая бомба возьмет.

Йемен как театр военных действий – это еще хуже Афганистана, горы которого тоже доставили американцам в свое время немало хлопот. Но в Йемене все еще гораздо сложнее. Пусковые установки, линии по сборке ракет и штабы – все надежно укрыто под толщею гор. И хуситам на поверхность можно вообще без оружия выходить – воздухом подышать, подвоз запчастей и продовольствия проконтролировать, красотами природы полюбоваться да жен посетить. А затем вновь нырнуть под землю, откуда их никто не достанет. И горы будут трястись от взрывов ракет и бомб – а хуситы будут только смеяться, мол, милость Всевышнего сделала нас неуязвимыми, и пусть империалисты и сионисты тратят побольше дорогостоящего боеприпаса, нас им все равно не взять. К тому же, большой проблемой для США в их отношении всегда была нехватка разведданных как о хуситах в целом, так и о местах их дислокации и маршрутах снабжения - и на данный момент не похоже, чтобы что-то сильно изменилось. Их уязвимыми точками по-прежнему остаются – логистика поставки комплектующих для производства их ракетных боеприпасов, каналы закупки и доставки оружия, а также каналы финансирования – ведь не из воздуха же и не от продажи ката они берут деньги на свою жизнедеятельность. И пока именно по этим точкам не будут нанесены тщательно спланированные и подготовленные удары спецслужбами – все атаки с воздуха будут оборачиваться «многим шумом без всяческого результата». Судя по всему, у Дональда Трампа серьезно проработанного плана действий в отношении «хуситского кейса», как, впрочем, и в отношении других внешнеполитических кейсов, пока нет. Есть только идеи, которые призраками бродят по коридорам Белого дома. В частности, ограничиться нынешними, ну или еще парой-другой серией ударов, и заявить о своей победе, пользуясь тем, что у хуситов, откровенно-то говоря, нет возможности нанести американцам и Израилю серьезный урон. Но это откровенно проигрышный вариант, сродни «голову в песок».