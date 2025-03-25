Украинцы хотят мира, но...

Подавляющее большинство украинцев (79%) считают неприемлемыми условия, которые Россия выдвигает для временного прекращения боевых действий. Такие данные представил Киевский международный институт социологии (КМИС) по итогам опроса, проведенного 12–22 марта. Лишь 16% респондентов готовы согласиться с этими условиями, причем 14% из них называют такое решением трудным. При этом 77% опрошенных положительно относятся к идее перемирия сроком на 30 дней.

Большая часть украинских граждан убеждены, что страна должна продолжать сопротивление России, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную и финансовую поддержку. На вопрос: «Если США окончательно откажутся от помощи Украине, какой вариант будет лучшим?» — 82% респондентов ответили, что следует продолжать борьбу при поддержке европейских союзников, чтобы достичь приемлемого мира. Лишь 8% считают, что в этом случае стоит сесть за стол переговоров с Россией, а еще 10% затруднились с ответом.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 1326 респондентов со всей Украины (на подконтрольных территориях). Социологи КМИС, в частности, поинтересовались мнением украинцев о требованиях Москвы для остановки огня. В их числе прекращение мобилизации в Украине, прекращение поставок западного оружия, прекращение предоставления Киеву разведданных со стороны Запада.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, данные опроса подтверждают, что среди украинцев существует четкий консенсус: мир на условиях Кремля невозможен, а тем более невозможна капитуляция. «Приоритетом для Украины остаются надежные гарантии безопасности, и общество готово к всенародному сопротивлению до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый мир», — подчеркнул он.

Ранее исследование КМИС выявило устойчивую позицию украинцев относительно территориальных уступок. В середине марта институт опубликовал результаты другого опроса, согласно которому 50% украинцев категорически отказываются идти на территориальные потери даже ради скорейшего мира, а 39% допускают такую возможность.

Кроме того, в феврале 91% опрошенных резко отвергли идею переговоров между США и Россией по прекращению войны без участия Украины. Большинство украинцев уверены, что любые договоренности Вашингтона и Москвы в обход Киева будут выгодны прежде всего Кремлю, но навредят как Украине, так и Европейскому Союзу.