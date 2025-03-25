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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

В Пакистане дали важное поручение по Азербайджану

18:39 1068

Укрепление пакистано-азербайджанских связей остается приоритетом для Исламабада. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар на межминистерском заседании.

По его словам, Пакистан и Азербайджан сотрудничают в различных секторах.

Исхак Дар поручил ускорить реализацию решений по стимулированию экономического роста и развития за счет эффективных инвестиционных проектов между странами.

Отметим, что Азербайджан планирует инвестировать в проекты в Пакистане около 2 млрд долларов.

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