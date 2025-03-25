В Пакистане дали важное поручение по Азербайджану
18:39 1068
Укрепление пакистано-азербайджанских связей остается приоритетом для Исламабада. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар на межминистерском заседании.
По его словам, Пакистан и Азербайджан сотрудничают в различных секторах.
Исхак Дар поручил ускорить реализацию решений по стимулированию экономического роста и развития за счет эффективных инвестиционных проектов между странами.
Отметим, что Азербайджан планирует инвестировать в проекты в Пакистане около 2 млрд долларов.
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