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Европейцы все больше покупают азербайджанский газ

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Ламия Исаева, специально для haqqin.az
18:44 725

Потребление природного газа в ЕС в 2024 году выросло лишь на 1% к 2023 году до 313 млрд кубометров. Такой формальный рост объясняется снижением использования газа в производстве электроэнергии в еврозоне, следует из последнего энергетического обзора Международного энергетического агентства (IEA).

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на IEA, спрос на газ в энергетике ЕС упал на 5% при том, что спрос на электроэнергию в этом европейском блоке вырос на 1,5%.

Причины — рост выработки электроэнергии на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), волатильность газового рынка, снижение интереса к трубопроводному газу в связи с экспансией сжиженного природного газа (СПГ).

Конкурентные цены на азербайджанское «голубое топливо» и наличие жестких договорных обязательств показывают динамику того, что в ЕС покупают всё больше газа с каспийского месторождения Шах-Дениз

Напомним, что Азербайджан поставляет газ в ЕС с декабря 2020 года по подписанным в сентябре 2013 года 25-летним контрактам с 9-ю европейскими компаниями. Конкурентные цены на азербайджанское «голубое топливо» и наличие жестких договорных обязательств показывают динамику того, что в ЕС покупают всё больше газа с каспийского месторождения Шах-Дениз, выйдя в 2024 году на 12,9 млрд кубометров (общий объем азербайджанского газового экспорта в 2024 году был в 25,2 млрд куб м с учетом Грузии и Турции).

С 1 января 2026 года в ЕС будет поступать из Азербайджана почти 14 млрд кубометров газа на протяжении трех лет, что также будет обеспечено ресурсами Шах-Дениз, работающем на пике.

В целом, по данным Форума стран-экспортеров газа, ЕС уже шестой месяц подряд наращивает потребление газа, например, только за февраль 2025 года ЕС приобрел 38 млрд кубометров газа (рост на 21% к февралю 2024 года), причем из этого объема 10 млрд куб м купила Германия, а 7,4 млрд куб м — Италия (включая и газ Азербайджана). Средняя стоимость 1000 кубометров газа в еврозоне в феврале составила $581.

В 2025 году прогнозируется рост спроса на газ в ЕС как минимум на 2%, поскольку блоку надо заполнить газохранилища на следующий осенне-зимний период 2025-26 гг., а ситуация с российским газом — наиболее дешевым для ЕС, всё еще не прояснилась.

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