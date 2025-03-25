USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Баку ответил Мирзояну

18:46 1693

Утверждения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, озвученные 25 марта на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи о том, что Азербайджан якобы выдвинул новые условия после достижения соглашения по тексту мирного договора, полностью безосновательны.

Об этом говорится в комментарии официального представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

По его словам, министру иностранных дел Армении хорошо известно, что требование об устранении положения в Конституции Армении, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также официальное упразднение Минской группы были среди важных тем переговорного процесса в течение последних двух с половиной лет.

Айхан Гаджизаде напомнил, что факты о территориальных претензиях Армении к Азербайджану, отраженных в Конституции, национальном законодательстве Армении, судебных исках и политических заявлениях, были представлены армянской стороне еще в мае 2023 года во время встречи в Вашингтоне.

Представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что об этом также полностью осведомлены третьи страны.

«Учитывая вышеизложенное, утверждения армянской стороны о том, что Азербайджан якобы выдвигает эти условия впервые, направлены на введение в заблуждение международной общественности, и эта тактика не даст никаких результатов. Если армянская сторона заинтересована в подписании мирного соглашения, она должна без промедления внести изменения в свою Конституцию, отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану, и не уклоняться от сотрудничества в направлении официального упразднения Минской группы», - констатировал Айхан Гаджизаде.

Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
18:08 2703
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь
19:55 164
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды» сенсационная видеобеседа
11:15 9944
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны главная тема
14:04 7444
В Эр-Рияде все стороны договорились
В Эр-Рияде все стороны договорились
19:26 732
В Турции аресты, аресты, аресты...
В Турции аресты, аресты, аресты... ОБНОВЛЕНО 18:12
18:12 3660
Трамп с Украиной перетер, Иванишвили с Евросоюзом недотер, а Нетаньяху с Ираном наступают
Трамп с Украиной перетер, Иванишвили с Евросоюзом недотер, а Нетаньяху с Ираном наступают объектив haqqin.az
19:05 651
США идут на помощь России
США идут на помощь России итоги переговоров в Эр-Рияде
19:16 1467
Баку ответил Мирзояну
Баку ответил Мирзояну
18:46 1694
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ наш обзор
18:44 728
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США продолжение главной темы
17:10 2688

ЭТО ВАЖНО

Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
18:08 2703
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь
19:55 164
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды» сенсационная видеобеседа
11:15 9944
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны главная тема
14:04 7444
В Эр-Рияде все стороны договорились
В Эр-Рияде все стороны договорились
19:26 732
В Турции аресты, аресты, аресты...
В Турции аресты, аресты, аресты... ОБНОВЛЕНО 18:12
18:12 3660
Трамп с Украиной перетер, Иванишвили с Евросоюзом недотер, а Нетаньяху с Ираном наступают
Трамп с Украиной перетер, Иванишвили с Евросоюзом недотер, а Нетаньяху с Ираном наступают объектив haqqin.az
19:05 651
США идут на помощь России
США идут на помощь России итоги переговоров в Эр-Рияде
19:16 1467
Баку ответил Мирзояну
Баку ответил Мирзояну
18:46 1694
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ наш обзор
18:44 728
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США продолжение главной темы
17:10 2688
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться