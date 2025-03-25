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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

США идут на помощь России

итоги переговоров в Эр-Рияде
19:16 1469

США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, которые прошли с 23 по 25 марта.

В Белом доме отметили, что США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций.

Москва и Вашингтон также договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Дональда Трампа и Владимира Путина о запрете ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

В информации отмечается, что США и Россия приветствуют участие третьих стран, готовых содействовать реализации соглашений в энергетической и морской сферах.

Стороны продолжат работу над достижением прочного и устойчивого мира.

В Белом доме вновь подтвердили позицию президента Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий между Россией и Украиной как важнейшего шага на пути к долгосрочному мирному урегулированию. В этой связи США продолжат способствовать переговорам между сторонами в духе достигнутых в Эр-Рияде договорённостей.

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