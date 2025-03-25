Трамп с Украиной перетер, Иванишвили с Евросоюзом недотер, а Нетаньяху с Ираном наступают
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Стамбул, Турция. Продолжаются массовые протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Переговоры дня
Президент Дональд Трамп заявил, что США и Украина почти согласовали сделку по редкоземельным металлам, скоро состоится подписание.
Он также добавил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими АЭС.
По его словам, на переговорах с Россией в Эр-Рияде обсуждаются вопросы территорий, энергетики, возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС.
Ультиматум дня
Вашингтон считает, что Тегерану придется сесть за стол переговоров.
"Тегеран не обладает большой свободой действий и будет вынужден вести диалог с США", - заявила представитель Госдепартмента Тэмми Брюс телеканалу Fox Business.
"У Ирана немного вариантов. Мы настроены серьезно, они в курсе, что президент настроен серьезно, госсекретарь Марко Рубио настроен серьезно, и Иран будет вынужден сесть за стол переговоров", - сказала Брюс.
Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что прямых переговоров с Вашингтоном не будет до тех пор, пока США "не изменят подход к Исламской Республике Иран".
Компенсация дня
Власти Грузии предложили Евросоюзу компенсировать убытки от протестов оппозиции.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал чиновников и дипломатов Евросоюза направить часть выделенных ими средств грузинским НПО на покрытие ущерба зданию парламента, нанесённого на акциях протеста.
"Реальный ущерб, нанесённый радикалами в ходе акций, уже составляет более 100 тысяч лари (более $40 тыс.). Это расходы на устранение ущерба зданию, но есть и другие расходы - за уничтоженные инвентарь и технику. Мы предполагаем, что нанесённый ущерб составляет около полумиллиона лари", - сказал Папуашвили.
Планы дня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда разрабатывают планы полномасштабных наступательных действий в секторе Газа.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По сведениям, в руководстве Израиля считают, что захват и удержание крупных территорий анклава позволят им окончательно победить ХАМАС.
Нетаньяху, глава Минобороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир считают, что успех в операции против движения "Хезболла" в Ливане и готовность США при президенте Дональде Трампе поддержать Израиль дают возможность продолжать боевые действия, - пишет WSJ.