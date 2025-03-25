Трамп с Украиной перетер, Иванишвили с Евросоюзом недотер, а Нетаньяху с Ираном наступают

Переговоры дня

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Украина почти согласовали сделку по редкоземельным металлам, скоро состоится подписание.

Он также добавил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими АЭС.

По его словам, на переговорах с Россией в Эр-Рияде обсуждаются вопросы территорий, энергетики, возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС.

Ультиматум дня

Вашингтон считает, что Тегерану придется сесть за стол переговоров.

"Тегеран не обладает большой свободой действий и будет вынужден вести диалог с США", - заявила представитель Госдепартмента Тэмми Брюс телеканалу Fox Business.

"У Ирана немного вариантов. Мы настроены серьезно, они в курсе, что президент настроен серьезно, госсекретарь Марко Рубио настроен серьезно, и Иран будет вынужден сесть за стол переговоров", - сказала Брюс.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что прямых переговоров с Вашингтоном не будет до тех пор, пока США "не изменят подход к Исламской Республике Иран".