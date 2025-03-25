В Эр-Рияде все стороны договорились

По результатам двусторонних технических консультаций в Эр-Рияде было договорено «внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров отметил, что все стороны переговоров также приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.

«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. (...) Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России», - написал он в социальной сети Facebook.

Ранее в Белом доме заявили, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море.

В Белом доме отметили, что США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций.