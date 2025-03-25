Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»

В интервью haqqin.az Ольмерт сказал, что для Израиля важное значение имеет любое соглашение с государством, в котором превалирует мусульманское население. Вопрос о том, может ли Азербайджан стать частью «Соглашений Авраама», зависит также от позиции ОАЭ и Бахрейна, являющихся партнерами по этим договорам.

Отметим, что вопрос присоединения к ним Азербайджана обсуждался во время недавнего визита помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева в Израиль и его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в интервью haqqin . az положительно оценил идею присоединения Азербайджана к серии договоров о нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств, известных как «Соглашения Авраама».

«Думаю, эти страны не станут возражать против присоединение Азербайджана, - уверен Ольмерт. - Мало того, участие Баку в этом соглашении станет хорошим сигналом для других мусульманских стран о том, что Израиль - партнер, а не враг».

По словам бывшего премьер-министра Израиля, у него нет информации относительно переговоров о присоединении к «Соглашениям Авраама» тюркских государств Центральной Азии.

«Как известно, я нахожусь в оппозиции к правительству Биньямина Нетаньяху, - отметил Эхуд Ольмерт. – И в настоящее время я не занимаю официальной должности и не владею конкретной информацией о текущих переговорах. Могу лишь сказать, что если такие переговоры с лидерами Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана действительно ведутся, то это чрезвычайно важный шаг для достижения мира в нашем регионе».

Комментируя отношение к идее президента США Трампа переселить жителей сектора Газа в «благоустроенные дома» в третьих странах, Ольмерт отметил, что Министерство обороны Израиля в рамках инициативы Трампа уже объявило о создании специальной администрации, которая позволит палестинцам «добровольно» покинуть сектор Газа.

«С одной стороны, это решение резко осудили израильские правозащитные организации, - отметил Ольмерт. - С другой, кабинет безопасности Израиля одобрил план создания администрации, занимающейся «добровольным выездом жителей Газы в третью страну». Новая структура будет действовать под руководством Министерства обороны, но также может «сотрудничать с международными организациями», чтобы «гарантировать безопасный выезд» жителей Газы в другие страны».

Ольмерт убежден, что эта идея Трампа практически неосуществима.

«Невозможно депортировать два миллиона человек из мест, где они жили и продолжают жить, - считает Эхуд Ольмерт. - Для Газы должно быть практическое решение, но это не то, что предложил Трамп».