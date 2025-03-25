Рекордные запасы урана в Иране

В настоящее время запасы обогащенного урана в Иране достигли рекордного уровня для государства, которое не обладает ядерным оружием. Об этом говорится в ежегодном докладе Разведывательного сообщества США о глобальных угрозах.

«В прошлом году мы наблюдали эрозию многолетнего табу в Иране на обсуждение ядерного оружия в публичном пространстве, что, вероятно, воодушевляет сторонников ядерного оружия внутри круга принимающих решения», — говорится в документе.

23 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Штаты намерены добиваться от Ирана полного отказа от ядерной программы. По его словам, в настоящее время неприменим принцип «ты мне — я тебе», который существовал при администрациях бывших президентов Джо Байдена и Барака Обамы.

В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона в нынешних условиях уже не может вступить в переговоры с США. Министр добавил, что политический курс Тегерана в отношении Вашингтона не находится в состоянии стагнации.