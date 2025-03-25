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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь

Отдел спорта
19:55 172

Сегодня в 21:45 на «Банк Республика Арене» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Беларуси.

Судить встречу будет бригада арбитров из Грузии во главе с Алеко Апциаури.

Сборная Азербайджана три дня назад проиграла в Сумгаите Гаити со счетом 0:3. Это уже шестое поражение в семи матчах под руководством Фернанду Сантуша. Удастся ли португальцу одержать, наконец, первую победу у руля национальной команды Азербайджана?

Белорусы приехали в Баку с хорошим настроением. 20 марта они разгромили в Душанбе Таджикистан - 5:0.

Беларусь занимает 98-е место в рейтинге ФИФА. Азербайджан располагается на 117-й строчке.

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