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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Лавров объяснил позицию России по Украине

19:55 199

Российская сторона перед встречей в Эр-Рияде объяснила американцам, что не хочет принятия голословных документов по конфликту на Украине, они должны быть надежными, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы это все было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал», — сказал российский министр.

Он добавил, что американская сторона должна взять под контроль выполнения гарантий, с которыми принимаются некоторые документы.

Лавров также заявил, что Европа стремится подорвать роль Вашингтона в урегулировании войны между Россией и Украиной, не хочет его урегулировать на основе устранения первопричин.

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