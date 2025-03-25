Лавров объяснил позицию России по Украине

Российская сторона перед встречей в Эр-Рияде объяснила американцам, что не хочет принятия голословных документов по конфликту на Украине, они должны быть надежными, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы это все было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал», — сказал российский министр.

Он добавил, что американская сторона должна взять под контроль выполнения гарантий, с которыми принимаются некоторые документы.

Лавров также заявил, что Европа стремится подорвать роль Вашингтона в урегулировании войны между Россией и Украиной, не хочет его урегулировать на основе устранения первопричин.