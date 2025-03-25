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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Иранская валюта нащупала новое дно

20:04 1357

Во вторник, 25 марта, иранский риал продолжил стремительное падение, установив новый антирекорд в соотношении с американской валютой.

Cогласно данным финансового агентства TGJU, во вторник утром курс достиг отметки в 1 миллион 36 тысяч риалов за 1 доллар США.

По мнению экспертов, резкое падение произошло на фоне введения Вашингтоном новых ограничительных мер против иранского нефтяного сектора на прошлой неделе. Как сообщало агентство Reuters, американские санкции могут существенно сократить объемы иранских нефтяных поставок в Китай, в том числе за счет значительного роста транспортных издержек.

В 2018 году курс иранской валюты составлял около 55 тысяч риалов за доллар. Резкое ухудшение ситуации началось после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году. Последующие ограничения на экспорт нефти и доступ к иностранной валюте оказали значительное давление на иранскую экономику.

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