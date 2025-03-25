Зеленский обвинил Москву в «извращении договоренностей»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о «референдумах» на оккупированных украинских территориях, заявив, что они совпадают с месседжами Кремля. Зеленский заявил об этом на встрече с журналистами.
Ранее Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту заявил, что «главной проблемой» в конфликте являются территории Донбасса и Крыма, где якобы «проводились референдумы», и большинство населения высказалось за присоединение к России.
«К сожалению, месседжи, которые распространяют некоторые люди, включая господина Уиткоффа, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля», — заявил Зеленский.
По словам преидента Украины, «никаких реальных законодательных оснований для проведения референдумов не было», а само «голосование» проходило под давлением и контролем вооруженных сил РФ.
Он подчеркнул, что мировое сообщество не признает результаты этих «референдумов». «Все понимают, что США хотят принести результат, который нужен Трампу, но доверие к России из-за этого только снижается», — добавил Зеленский
Зеленский также обвинил Москву в «извращении договоренностей».
«Кремль врет о том, что якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций и дата начала тишины по энергетике - 18 марта. Это извращение договоренностей. Есть абсолютно четкие заявления Белого дома», — заявил президент Украины в своем вечернем обращении.
«То, как РФ будет вести себя в ближайшие дни - покажет многое, если не все. Если опять тревоги, военная активность в море, российские манипуляции, то нужно принимать новые меры - именно против Москвы», — добавил украинский лидер.
*** 21:25
США обсуждают с Россией вопрос территорий во время переговоров об урегулировании войны в Украине. Однако с Киевом никаких договоренностей по территориям нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
«Я думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот», - отметил президент.
По словам Зеленского, у президента США Дональда Трампа достаточно сил, инструментов, санкций, чтобы влиять на российского президента Владимира Путина и закончить войну. Однако Киев беспокоит вопрос, когда США и РФ обсуждают что-то об Украине без Украины.
«Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. А с нами никаких договоренностей по территориям не было. Они знают, что это болезненный вопрос», - добавил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что вопрос украинских территорий был и остается одним из самых сложных в процессе завершения российско-украинской войны.
«Я об этом говорил с самого начала. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах самое сложное - это полное прекращение огня и вопрос территорий. Поэтому это сложный будет диалог, но он будет», - заявил глава государства.
*** 20:22
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре и тишина в Черном море, о которых договорились украинская, американская и российская делегации в Саудовской Аравии, могут начать действовать сразу после обнародования заявлений со стороны Белого дома. Об этом он зявил на встрече с журналистами.
«Министр обороны [Рустем] Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они (американская делегация — ред.) считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем президент не уточнил, каких вопросов он будет касаться.
Ранее в Белом доме заявили, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море.
В Белом доме отметили, что США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций.