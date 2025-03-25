Зеленский обвинил Москву в «извращении договоренностей»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о «референдумах» на оккупированных украинских территориях, заявив, что они совпадают с месседжами Кремля. Зеленский заявил об этом на встрече с журналистами.

Ранее Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту заявил, что «главной проблемой» в конфликте являются территории Донбасса и Крыма, где якобы «проводились референдумы», и большинство населения высказалось за присоединение к России.

«К сожалению, месседжи, которые распространяют некоторые люди, включая господина Уиткоффа, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля», — заявил Зеленский.

По словам преидента Украины, «никаких реальных законодательных оснований для проведения референдумов не было», а само «голосование» проходило под давлением и контролем вооруженных сил РФ.

Он подчеркнул, что мировое сообщество не признает результаты этих «референдумов». «Все понимают, что США хотят принести результат, который нужен Трампу, но доверие к России из-за этого только снижается», — добавил Зеленский

Зеленский также обвинил Москву в «извращении договоренностей».

«Кремль врет о том, что якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций и дата начала тишины по энергетике - 18 марта. Это извращение договоренностей. Есть абсолютно четкие заявления Белого дома», — заявил президент Украины в своем вечернем обращении.

«То, как РФ будет вести себя в ближайшие дни - покажет многое, если не все. Если опять тревоги, военная активность в море, российские манипуляции, то нужно принимать новые меры - именно против Москвы», — добавил украинский лидер.