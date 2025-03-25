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Во Франции столкнулись два самолета

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Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France разбились во время тренировки на востоке Франции. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet [пилотажной группы] Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведется координация между МВД и вооруженными силами», - написал он в X.

Согласно опубликованным на портале Puissance Télévision кадрам, два самолета столкнулись во время выполнения группового виража. Также на портале опубликована фотография, предположительно, пилота, который спускается на парашюте на фоне поднимающегося с земли черного дыма. Утверждается, что оба пилота смогли вовремя покинуть машины после столкновения. Один из поврежденных самолетов упал на силос компании Calin в коммуне Сен-Дизье, в небе над которой проходил тренировочный полет.

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