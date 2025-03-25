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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Российские деньги не смогли разморозить

20:49 1309

Евросоюз не может разморозить активы России, поскольку доходы от их реинвестирования являются гарантиями для выданных Украине военных кредитов Группы семи (G7). Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Центре европейской политики в Брюсселе.

«Есть очень практический резон, почему активы не будут разморожены. Доходы от замороженных активов теперь являются гарантиями для кредитов G7, предоставленных Украине, причем не только странами ЕС, но также Японией, Канадой и США. ЕС должен защищать эти гарантии», - заявил он.

20 марта стало известно, что Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов. «В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный этой войной ущерб», - говорится в документе.

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