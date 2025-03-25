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Эмин Амруллаев на Глобальном министерском диалоге в Париже

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20:53 633

Делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие в Глобальном министерском диалоге на тему «Научная дипломатия в стремительно меняющемся мире: построение мира в умах мужчин и женщин», проходящем в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Основной целью мероприятия, которое объединяет министров науки и образования разных стран, представителей науки и известных международных экспертов, является обсуждение роли научной дипломатии в решении глобальных вызовов XXI века, содействии инновациям и изучении путей использования потенциала научной дипломатии в обеспечении устойчивого развития.

Мероприятие продлится до 26 марта.

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