Эмин Амруллаев на Глобальном министерском диалоге в Париже
Делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие в Глобальном министерском диалоге на тему «Научная дипломатия в стремительно меняющемся мире: построение мира в умах мужчин и женщин», проходящем в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Основной целью мероприятия, которое объединяет министров науки и образования разных стран, представителей науки и известных международных экспертов, является обсуждение роли научной дипломатии в решении глобальных вызовов XXI века, содействии инновациям и изучении путей использования потенциала научной дипломатии в обеспечении устойчивого развития.
Мероприятие продлится до 26 марта.