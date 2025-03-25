USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Зеленский анонсировал «большое соглашение» с США

21:05 1152

США предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Это большое, полное соглашение, видение американской стороны. От предыдущих шагов – рамочное соглашение, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение – сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение», – сказал Зеленского.

По словам Зеленского, пока деталей нового предложения США «еще нет».

«Это уже серьезный документ. Но такой документ будет нарабатываться сторонами, а после – идти в парламент по ратификации», – добавил он.

Президент уточнил, что «вопроса атомных станций там нет».

США спасают российские НПЗ от украинских дронов
США спасают российские НПЗ от украинских дронов обновлено 22:49
22:49 4101
ЦРУ о скандальном чате в Signal
ЦРУ о скандальном чате в Signal обновлено 22:35; видео
22:35 8088
Турки опять на улицах. Выступает лидер оппозиции
Турки опять на улицах. Выступает лидер оппозиции прямая трансляция; обновлено 22:17; видео
22:17 6641
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ наш обзор, все еще актуально
18:44 1508
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
19:31 2807
Слили всю переписку. Да хранит их Господь!
Слили всю переписку. Да хранит их Господь! продолжение главной темы
15:10 6234
Зеленский обвинил Москву в «извращении договоренностей»
Зеленский обвинил Москву в «извращении договоренностей» обновлено 22:46
22:46 2892
Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
18:08 5186
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь Пока ничья; обновлено 22:49
22:49 2131
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды» сенсационная видеобеседа
11:15 11647
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны главная тема
14:04 8479

ЭТО ВАЖНО

США спасают российские НПЗ от украинских дронов
США спасают российские НПЗ от украинских дронов обновлено 22:49
22:49 4101
ЦРУ о скандальном чате в Signal
ЦРУ о скандальном чате в Signal обновлено 22:35; видео
22:35 8088
Турки опять на улицах. Выступает лидер оппозиции
Турки опять на улицах. Выступает лидер оппозиции прямая трансляция; обновлено 22:17; видео
22:17 6641
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ наш обзор, все еще актуально
18:44 1508
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
19:31 2807
Слили всю переписку. Да хранит их Господь!
Слили всю переписку. Да хранит их Господь! продолжение главной темы
15:10 6234
Зеленский обвинил Москву в «извращении договоренностей»
Зеленский обвинил Москву в «извращении договоренностей» обновлено 22:46
22:46 2892
Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
18:08 5186
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь
После поражения от Гаити сборная Азербайджана принимает Беларусь Пока ничья; обновлено 22:49
22:49 2131
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды» сенсационная видеобеседа
11:15 11647
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны
Америка в шоке. Требуют отставки министра обороны главная тема
14:04 8479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться