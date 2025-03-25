Зеленский анонсировал «большое соглашение» с США
США предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
«Это большое, полное соглашение, видение американской стороны. От предыдущих шагов – рамочное соглашение, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение – сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение», – сказал Зеленского.
По словам Зеленского, пока деталей нового предложения США «еще нет».
«Это уже серьезный документ. Но такой документ будет нарабатываться сторонами, а после – идти в парламент по ратификации», – добавил он.
Президент уточнил, что «вопроса атомных станций там нет».