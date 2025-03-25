В США предупредили: Северная Корея готовится к ядерному испытанию

«Северная Корея, вероятно, готова провести еще одно ядерное испытание в кратчайшие сроки и продолжает проводить летные испытания межконтинентальных баллистических ракет, чтобы продемонстрировать свой растущий потенциал в качестве рычага давления на будущих переговорах», - сказала она на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

По версии Габбард, лидер КНДР Ким Чен Ын «стремится к усилению стратегического и неядерного потенциала, который может быть направлен против американских сил и союзников в регионе, а также против США, чтобы усилить влияние и авторитет Северной Кореи, защитить режим и добиться хотя бы молчаливого признания в качестве державы, обладающей ядерным оружием».

Она также полагает, что развитие отношений с РФ способствует достижению целей Пхеньяна, «обеспечивая ему большую финансовую, военную и дипломатическую поддержку». Глава национальной разведки считает, что Ким Чен Ын «рассматривает свои достижения в области стратегических вооружений с 2019 года, углубление связей с Россией и экономическую устойчивость Северной Кореи как укрепление своей позиции на [потенциальных] переговорах».

Южнокорейские власти в последние месяцы многократно заявляли о том, что КНДР якобы может провести седьмые по счету ядерные испытания.