В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой

Что приходит в голову среднестатистическому гражданину, когда он слышит слово «глобализация»? Транснациональные корпорации, биржи, банки, межконтинентальные авиарейсы, открытая международная торговля и китайские товары в любой части света. Это несомненно так, но есть и еще кое-что, о чем мало кто задумывается - глобализация вдобавок ко всему привела к уравниванию повседневного образа жизни в крупной прослойке населения, которую принято называть городским средним классом. Низы могут жить по-разному – где-то в относительном благополучии, работая на продвинутых предприятиях в богатых странах, где-то в трущобах и нищете. Но средний класс практически везде неотличим.

Жизнь с Жанной Бадоевой В 2021 году, еще до войны в Украине, когда переключаться на российские каналы было не так стыдно, я посмотрел на Первом канале несколько программ цикла «Жизнь других с Жанной Бадоевой», в которых телеведущая рассказывала и показывала зрителям, как живут простые люди в разных странах мира. На первых порах программа была увлекательной, но со временем я потерял к ней всякий интерес. Знаете, почему? Потому, что Бадоева изучала в различных странах мира детали жизни представителей среднего класса, и они оказались практически одинаковыми. Юристы, врачи, инженеры, учителя в Нигерии живут примерно также, как в Швеции – беднее, конечно, но плюс-минус одинаково. У них схожий распорядок дня, они ездят примерно на одинаковых моделях машин, живут примерно в одинаковых квартирах, смотрят одни и те же фильмы, слушают одну и ту же музыку. Если не принимать во внимание разницу в доходах и некоторые местные особенности, то средний класс, в особенности в больших городах, живет практически одинаково. И вот теперь выясняется еще одна любопытная деталь – примерно так же он и протестует.

Жизнь без Жанны Бадоевой Прямо сейчас на наших глазах разворачиваются массовые демонстрации в Турции, Грузии, Сербии, Словакии, Венгрии… И, принимая во внимание различную ситуацию в этих государствах, мы видим, что протесты эти практически неотличимы друг от друга. Когда вы читаете статью о демонстрациях в Сербии, такое ощущение, что достаточно поменять имена и названия населенных пунктов, и никто не заметит разницы между протестами в Белграде с аналогичными акциями в Тбилиси. Когда я смотрю репортажи с митингов и демонстраций в Турции, то не сразу понимаю, когда это произошло – сегодня в Стамбуле или в декабре в Тбилиси? Если бы не надписи Poliсе на щитах спецназа и белые каски у турок в отличие от черных у грузин, определить разницу между протестами в двух соседних странах было бы очень непросто. Впрочем, сходство тут не только визуальное, но и ментальное – турки, сербы, грузины и в меньшей степени венгры и словаки протестуют практически одинаково, и это уже не просто совпадение, а определенный показатель. То есть в данном случае мы можем утверждать, что перед нами принципиально новый формат социального протеста.

Первые такие акции прокатились по Грузии в апреле-мае 2024 года, когда правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент закон об иноагентах. Несмотря на активные протесты, власть сумела тогда продавить свою повестку, и в итоге закон был принят, что породило в обществе массу вопросов. Люди наперебой спрашивали себя: а правильно ли мы протестуем? Имеет ли перспективу движение в таком формате? Не слишком ли оно мирное, или, наоборот, чересчур агрессивное? И что вообще надо делать, чтоб митинги и демонстрации перестали сотрясать воздух и начали приносить конкретные результаты? Ответов на эти вопросы, равно как и возможностей для сравнения, не было. Всегда намного легче, если где-то когда-то происходило нечто похожее на то, что происходит у вас, и это можно сравнить. Однако сравнивать было не с чем. Наиболее очевидные параллели - Грузия-2003 и Украина-2014 в данном случае не работают. Поскольку обе революции происходили в условиях слабой государственности, развала госструктур и отсутствия единства во власти. Как вы понимаете, ничего общего с «мечтательской» Грузией-2024. Словом, мы бы по сей день продолжали ломать головы в поисках ответов, если бы движения протеста не вспыхнули вдруг в Сербии, в меньшей степени в Венгрии и Словакии, и совсем недавно, причем очень мощно - в Турции. После чего стало ясно, что мы имеем дело с новым типом социального протеста, который можно назвать «восточноевропейским», и который характерен для наций, находящихся на примерно схожих стадиях развития. При этом уровень экономики у них может быть разным – Турция и Словакия богаче Венгрии, Венгрия богаче Сербии, и каждая из этих стран богаче Грузии. Но если вы попробуете сравнить турецкий, грузинский, венгерский, словацкий и сербский средние классы, то убедитесь, что их отличие минимально.

Так, собственно, мы и получаем первую особенность нового типа массовых политических выступлений – протест среднего класса, молодежи, студенчества и образованного класса в целом. В них практически не участвует быдло, которое в прежние годы, напротив, находилось на острие всех революций. Теперь их не только нет на улицах и площадях. Они еще и поддерживают власть, благодаря ее мелким подачкам. В Тбилиси, Стамбуле, Белграде, Братиславе и Будапеште мы видим на улицах практически одну и ту же публику – они настолько одинаковы, что перестают быть заметными даже антропологические особенности представителей различных наций. Митинг как форма протеста Вторая черта – это мирный характер митингов. Протестующие не пытаются свергнуть власть силовым путем, поскольку для этого у них нет ни соответствующего оружия, ни боевиков, ни западного финансирования, ни политического прикрытия. Сражения на баррикадах носят оборонительный характер, а стычки с полицией – локальный. Протестующие стремятся не свергнуть власть, а раскачать ее, утомить, внести раскол в ее ряды, сделать страну токсичной для зарубежных инвесторов и тем самым вынудить правящие партии к уступкам. Из второй черты вытекает и третья – поскольку протест очевидно мирный, к тому же ограниченный определенными прослойками населения, то ждать быстрых результатов не следует, а потому протест затягивается на многие месяцы. Это уже происходит в Грузии, где акции разного масштаба продолжаются четыре месяца, в Сербии (столько же), в Словакии, где огромные толпы людей, требующие отставки Роберта Фицо, собираются раз в несколько дней, и в Венгрии, где народные выступления посвящены приближающимся выборам. Судя по всему, по грузинско-сербскому пути идет сегодня и Турция.

Не майдан, а обычная борьба В результате третья черта нового восточноевропейского протеста – его необычная по классическим меркам длительность. Это, скорее, формат движения за гражданские права, нежели майдан или «цветная революция», а потому он требует от общества невероятного упрямства, выносливости и крепких нервов. Чтоб на пятый месяц протестов не махнуть на все рукой и не свалить в эмиграцию. Четвертая особенность связана с тем, что средний класс – это, как правило, занятые, ответственные люди, которые где-то работают, выполняют определенные социальные обязанности, воспитывают детей, водят их на спорт или танцы, а потому ходят на акции протеста только после того, как закончат свои дела. Восточноевропейский протест носит ярко выраженный суточный характер. Прямо сейчас мы видим в Стамбуле по 200 тысяч человек в вечернее время, тогда как днем собираются от силы несколько тысяч активистов. В новом типе революционного движения участие в акциях протеста – это рутина, обязанность, которую добровольно берет на себя каждый, кто ходит на митинги и демонстрации. Соответственно, приходится планировать, ведь участие в акциях протеста становится частью образа жизни...