Разговор двух стратегических партнеров
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Собеседники обсудили вопросы стратегического партнерства Армении и США, а также региональную повестку дня. Пашинян представил Рубио переговорные процессы, в результате которых стало возможным достичь согласия по проекту соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», - говорится в заявлении пресс-службы.
Пашинян отметил, что проект соглашения ожидает подписания.
Премьер Армении и госсекретарь США условились продолжить контакты на высоком уровне.