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Разговор двух стратегических партнеров

22:09 635

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Собеседники обсудили вопросы стратегического партнерства Армении и США, а также региональную повестку дня. Пашинян представил Рубио переговорные процессы, в результате которых стало возможным достичь согласия по проекту соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», - говорится в заявлении пресс-службы.

Пашинян отметил, что проект соглашения ожидает подписания.

Премьер Армении и госсекретарь США условились продолжить контакты на высоком уровне.

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