Россия атаковала Донецк: погибли трехлетняя девочка с матерью
Вечером 25 марта российские войска обстреляли Куртовку Донецкой области, погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мать. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Сегодня вечером россияне обстреляли Куртовку Дружковской общины - там погибли 3-летняя девочка и 36-летняя женщина», - отметил он.
Еще один – 15-летний ребенок погибшей женщины доставлен в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра. Отмечается, что во время российской атаки семья находилась на детской площадке.
«Объемы разрушений в селе устанавливаем», - подчеркнул Филашкин.