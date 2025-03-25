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Россия атаковала Донецк: погибли трехлетняя девочка с матерью

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22:32 263

Вечером 25 марта российские войска обстреляли Куртовку Донецкой области, погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мать. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Сегодня вечером россияне обстреляли Куртовку Дружковской общины - там погибли 3-летняя девочка и 36-летняя женщина», - отметил он.

Еще один – 15-летний ребенок погибшей женщины доставлен в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра. Отмечается, что во время российской атаки семья находилась на детской площадке.

«Объемы разрушений в селе устанавливаем», - подчеркнул Филашкин.

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